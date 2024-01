Po několika týdnech opět vstoupí němečtí strojvedoucí do stávky. Jejich protest se dotkne především vlaků EuroCity do Berlína. Němečtí strojvůdci budou stávkovat od středy do pátku, chtějí si vymoci vyšší platy a kratší pracovní týden.

Vlak EuroCity Berliner na děčínském hlavním nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Linka z Děčína přes Bad Schandau a Sebnitz do Rumburku by podle vyjádření Českých drah měla jezdit bez omezení. Vlaky na této lince totiž řídí čeští strojvůdci. Komplikace ale čekají cestující mířící do Berlína nebo na sever Německa.

První omezení zasáhnou českou železnici již v úterý 9. ledna večer. Noční vlak do Curychu skončí již v Děčíně, vlak z Grazu do Berlína pak nepojede vůbec. Největší problémy pro cestující pak přijdou přímo ve dnech stávky, tedy od středy do pátku. Vlaky EuroCity mezi Prahou a Berlínem budou jezdit pouze do a z Drážďan. Stejně jako v úterý, i ve dnech stávky skončí noční vlak do Curychu v Děčíně. „Všechny vlaky jsou vedeny náhradními soupravami s nižší kapacitou a ve vlacích nejsou řazeny restaurační vozy, případně přeprava jízdních kol,“ upozorňují České dráhy na svém webu.