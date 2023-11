Už máte hlídání? Řada škol na Děčínsku zůstane kvůli stávce zavřená, víme které

Zavřené základní i střední školy, ale také jen symbolické stužky na podporu stávky. V pondělí 27. listopadu vstoupí po několika letech učitelé všech škol do velkých stávek. Problémy to přinese především rodičům těch nejmenších z prvních stupňů, pro které nebudou mít hlídání. Do stávky se na Děčínsku připojí desítky škol se stovkami učitelů.

Stávka škol. Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek Cihla