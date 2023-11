Zavřít školu, vynechat některé předměty nebo se ke stávce připojit jen symbolicky. Učitelé se mohou k protestu, který odboráři vyhlásili na pondělí 27. listopadu, připojit různě. Jak stávka zasáhne jednotlivé školy zatím není jasné, jejich zaměstnanci se nyní na formě protestu domlouvají. Ve většině případů by se měli rozhodnout během příštího týdne.

Učitelka a žáci - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Na jedné z větších děčínských základních škol se v pátek 10. listopadu ráno sešlo vedení s odboráři. Jasný verdikt ale nepadl. „Rozhodnutí padne do 16. listopadu, pak jej oznámíme rodičům,“ řekl ředitel školy na Máchově náměstí v Děčíně Martin Lána. Podle zákona mají učitelé ještě poměrně hodně času, podobu stávky musí oznámit nejpozději tři dny před jejím konáním.

Podobná situace je i na dalších základních školách v regionu. V rámci celého Česka odboráři tvrdí, že jejich protest podporuje třetina škol. „Máme zvoleného zástupce, který bude stávku koordinovat. Očekávám, že se většina sboru ke stávce připojí. Podpoříme naše nepedagogy, našeho pana školníka, paní kuchařky. Zároveň se nám nelíbí nesystémové věci, které chce ministerstvo školství zavést,“ uvedla ředitelka základní školy v Markvarticích na Děčínsku Magda Petrášková. Odkazuje tak na záměr ministerstva školství snížit až o patnáct procent maximální počet odučených hodin. To by znamenalo výrazné snížení příjmů pro školy a nutné propouštění zaměstnanců.

Ve Varnsdorfu pak podle mluvčího městského úřadu Tomáše Seckého neočekávají příliš velkou aktivní účast na protestu. „Školy budou otevřené a zajistí provoz tak, aby rodiče měli zajištěné hlídání. Kromě družin připadá do úvahy například spojování jednotlivých tříd,“ uklidňuje rodiče Secký.

Kvůli chystaným vládním změnám mohou přijít na Děčínsku o práci desítky učitelů

Pokud by školy zcela přerušily svůj provoz, mohlo by to mít dopad nejen na výuku, ale také třeba na školní jídelny. Ty by v takovém případě nemusely vařit ani pro strávníky mimo školu, typicky seniory.

Platy samotných pedagogů nejsou tentokrát tím hlavním důvodem k protestu. Školské odbory chtějí především upozornit na škrty v penězích pro nepedagogické pozice ve školách – školníky, kuchařky a podobně. Podle návrhu rozpočtu na rok 2024 chybí finance pro téměř 17 tisíc pracovních míst. „Nechceme, aby nepedagogickým pracovníkům klesaly platy. Při současné podobě návrhu rozpočtu toho lze dosáhnout jen tím, že ředitelé škol budou muset sáhnout do peněz určených na učitelské platy,“ zdůvodnila místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová.