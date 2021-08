Letos na podzim měla začít rekonstrukce domova mládeže lodnického učiliště v Děčíně – Křešicích. Krajský úřad ale soutěž musel v srpnu zrušit, vítězná firma totiž odmítla podepsat smlouvu. Modernizace tohoto školského objektu tak nejspíše začne nejdříve příští rok na jaře.

„Museli jsme to zrušit na základě žádosti vítězné firmy, která nám napsala, že není schopna dostát nabídce, protože se výrazně změnily ceny stavebních materiálů,“ popisuje aktuální zkušenost s krizí ve stavebnictví hejtman Jan Schiller (ANO). Podle jeho slov by cena oproti té vysoutěžené vzrostla asi o jeden a půl milionu korun. Pro hejtmanství je to první podobná zkušenost, kdy rostoucí ceny výrazně zasáhly do jeho investičních plánů.

Krajští úředníci odhadli při vyhlášení zakázky na základě projektu cenu rekonstrukce domova mládeže na 25,2 milionu korun, vítězná firma Metall Quatro nabídla podle veřejně dostupných dokumentů o přibližně tři miliony méně.

V podobné situaci se ocitli také v České Kamenici na Děčínsku, i zde chtějí opravit školu. „Zatím jsme s vítěznou firmou nepodepsali smlouvu, nedodala nám všechny potřebné doklady,“ říká českokamenický starosta Jan Papajanovský s tím, že to přičítá právě rostoucím cenám ve stavebnictví a nemožnosti dostát nabídce.

Toto přibližně pětitisícové město navíc tlačí čas. Jednu ze svých škol chce totiž opravit za přispění dotace, v jejích podmínkách je jasný termín, do kdy musí být rekonstrukce hotová. Aby Kamenice o získané peníze nepřišla, bude muset velmi brzy konat. „Pokud se nám nepodaří do konce srpna nebo začátku září smlouvu podepsat, budeme muset zkusit oslovit druhého v pořadí. Případně vyhlásit nové výběrové řízení,“ dodává Papajanovský.

Rostoucí cena stavebních prací pravděpodobně zasáhne také do přípravy veřejných rozpočtů na příští rok, na nichž v současné době úředníci pracují. Při zachování stejného objemu peněz se totiž zřejmě dostane na menší množství investic. Na hejtmanství s takovou možností pracují. „Samozřejmě to budeme muset zohlednit,“ potvrzuje hejtman.

Kromě rostoucích cen jsou problematické také dodací lhůty. Své o tom vědí například v Krásné Lípě, kde se pustili do dvou velkých investic. Opravují domov s pečovatelskou službou a přistavují základní školu. „Obě stavby se zdržely asi o tři týdny. Ve škole jsme čekali na opožděné dodávky armovací oceli a v domově s pečovatelskou službou na okna,“ řekl před časem Deníku starosta Krásné Lípy Jan Kolář.