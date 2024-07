Na opravě Dlouhé jízdy se pracuje již několik měsíců. Návštěvníci děčínského zámku tak musí využít jiné přístupové cesty přes jižní a severní zahrady. Ty ale nejsou bezbariérové. Zatím posledními nepříjemnými zprávami bylo uzavření řetězové lávky a vpuštění nákladních automobilů na Labskou cyklostezku kvůli rekonstrukci silnice v Dolním Žlebu. „Vážení radní, jděte do …! To nikomu nevadí, že město přijde o turisty, výdělky z turistického ruchu? Uzavírky v hlavní sezóně, když ještě není dokončena rekonstrukce Dlouhé jízdy? Jděte se bodnout!“ rozčílila se na Facebooku pod příspěvkem o uzavření řetězové lávky, která je ve špatném technickém stavu, jedna z uživatelek této sociální sítě. Podobných kritických ohlasů je přitom možné na sociálních sítích zaznamenat poměrně hodně.

Většinu kritizovaných staveb ale není možné udělat tak, aby nezasáhly do turistické sezóny. Například rekonstrukce nejstarší řetězové lávky v Česku stojící na svém původním místě má trvat 150 dní, navíc ji není možné přerušit na několik měsíců. Stejná situace je také v případě Dlouhé jízdy. Na obě tyto stavby získal Děčín dotace, které je nutné prostavět do určitého data.

Kromě toho ale radnici trápí problémy s výběrovými řízeními. „Musím říct, že město má problém s vypisováním veřejných zakázek. Především v tom smyslu, že se do nich nehlásí zhotovitelé. Kvůli tomu se musí výběrová řízení opakovat. Případně proto, že jsou nabídky neporovnatelné. Chyby dělá samozřejmě i město,“ říká náměstek primátora pro rozvoj Ondřej Smíšek. Problémy se zadáváním veřejných zakázek rozděluje do tří oblastí. Tou první je legislativní zahrnující povinné zveřejnění a případná odvolání. Ta mohou prodloužit zadání i o několik měsíců. Obzvláště tehdy, pokud se neúspěšný žadatel odvolá k antimonopolnímu úřadu, který pro vyřízení námitek nemá žádné časové lhůty. Dalším důvodem je nedostatek kvalitních nabídek, kdy je nutné výběrové řízení zrušit a celé zopakovat. „Třetím důvodem je, že to dlouho trvá nám. Tedy než jednotlivé zakázky projdou jednotlivými odbory a radou. Když se to sečte, je to neúměrně dlouhé,“ je si vědom problémů Smíšek.

Od příštího roku by chtěla radnice najet na nový systém vypisování veřejných zakázek. „V září bychom chtěli dát do zastupitelstva seznam klíčových staveb pro příští rok. Pokud to zastupitelstvo schválí a zaváže se k jejich financování, budeme moci začít s jejich přípravou mnohem dříve,“ představuje plán pro příští roky náměstek primátora. Běžně totiž radnice začíná vyhlašovat zakázky až během jara, kdy mají stavební firmy většinou kapacity na další stavební sezónu již rozdělené. Dřívější vypsání tendrů by mělo umožnit zapojení i těch firem, které si plány na další rok teprve sestavují. Pokud tento návrh zastupitelstvem projde, mohly by být stěžejní zakázky vypsané ještě letos během října či listopadu. „Věříme, že se přihlásí více firem s lepšími nabídkami,“ doufá Ondřej Smíšek.

