/FOTO, VIDEO/ Stát dlouhodobě přehlížel nedostatky požární ochrany lesů v České republice, vše změnil až loňský velký požár v Českém Švýcarsku. Stát tak nyní chystá posílení strážní služby v národním parku a pro celou Českou republiku by měly být k dispozici vrtulníky, které zvládnou přepravit alespoň tři kubíky vody. Ty doposud v Česku chybí. Na tiskové konferenci na Mezní Louce to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík a generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.

Ministr Petr Hladík a generální ředitel HZS Vladimír Vlček v Českém Švýcarsku. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Dva vrtulníky by měly být v Česku k dispozici k likvidaci velkých lesních požárů od letošního května do konce září. Tedy v době, kdy je největší nebezpečí lesních požárů. Provoz během prázdninových měsíců z velké části uhradí evropské fondy. „Zbývající období budeme financovat společně s ministerstvem zemědělství, které tendr vyhlásí,“ uvedl po návštěvě národního parku ministr Hladík. Pod ministerstvo zemědělství spadají lesy včetně největšího vlastníka tuzemských porostů Lesů ČR. Podle Hladíka by se zajištěním pronájmu problém být neměl, hasiči už dělali průzkum na trhu a stroje by k dispozici být měly.

Kde přesně budou vrtulníky umístěné, zatím není jasné, podle Vladimíra Vlčka bude záležet na aktuální povětrnostní situaci v jednotlivých částech Česka. V případě umístění vrtulníku v Praze může být na severu Čech během několika málo desítek minut, pokud by letěl z Moravy, cesta by se přibližně o hodinu protáhla.

Silnice ve Hřensku je opět průjezdná, nebezpečné kameny už pádem nehrozí

Právě při loňském požáru se ukázalo, jak je letecká podpora hasičů nenahraditelná. V jednu chvíli nad Českým Švýcarskem létalo až téměř 20 letadel a vrtulníků. „Rozhodně na jejich rozmístění budeme pracovat ve spolupráci s policií, která zajišťuje leteckou službu. V budoucnu by na našem území mělo být dislokováno šest vrtulníků. Tři výhradně pro potřeby České republiky, tři by mělo být možné vysílat v rámci pomoci v Evropské unii. Vše je otázkou diskuze a toho, jak se nám podaří vyjednat financování ze strany Unie,“ doplnil generální ředitel hasičů Vlček.

Více strážců v terénu

Kromě toho stát počítá také s posílením strážní služby. V současné době má Správa Národního parku České Švýcarsko k dispozici šest profesionálních strážců. Dlouhodobě se mluví o tom, že je to nedostatečný počet. Například sousední Saské Švýcarsko jich má 27. „Chtěl bych, aby jich nastoupilo co nejvíce a co nejdříve. V letošní sezoně by to měli být tři lidé navíc,“ upřesnil Hladík.

Přesný počet nových strážců nechtěl specifikovat, správa ale už několik let mluví o tom, že by potřebovala stabilně alespoň deset profesionálních strážců navíc. Jeden člověk by měl mít na starosti jen protipožární ochranu a protipožární opatření, jako jsou třeba mobilní nádrže na vodu, kterých by mělo být v regionu už letos několik rozmístěno.

Bezpečnostní situací s pohledu požární ochrany v českých lesích se bude v příštích týdnech zabývat také vláda. Ta bude řešit posílení strážní služby ve všech národních parcích, stejně jako zajištění požární bezpečnosti v lesích. Hasiči mluví o tom, že je potřeba legislativních změn, protože současné zákony dostatečně neřeší požadavky na požární ochranu. Podle Hladíka ale nyní do vlády žádné novely příslušných zákonů nepůjdou.