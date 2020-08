Na více než 15 milionů korun odhadl projektant zbourání bývalé ubytovny v centru Varnsdorfu. Kvůli vysokým nákladům se město rozhodlo požádat ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci, která je určena na demolice ruin. A bylo úspěšné. Stát Varnsdorfu přispěje téměř 7,5 milionu korun. „Jaká bude skutečná cena, se uvidí po výběrovém řízení, zpravidla výrazně klesne. Po demolici chceme uvolněný pozemek využít pro parkovou úpravu tak, jak je v podmínkách dotace,“ uvedl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.

Na vysoké odhadované ceně se podílí především objem domu, náklady na jeho bourání se totiž počítají podle kubatury. Bývalá ubytovna u kina Panorama patří k těm větším. Do výsledné ceny se promítne také nutnost odvážet suť na skládky. Na tu nejbližší je to 50 km.

Bývalá třípatrová ubytovna neslouží svému účelu více než 25 let. To se podepsalo na jejím velmi špatném stavu. Nedaleko centra města tak stojí dům, který se postupně rozpadá. Pamatovat si ho mohou fanoušci českého filmu, natáčel se zde snímek Čekání na Patrika. Cihlový dům získala radnice před časem z exekuce původního majitele. Ten zde plánoval byty, plány mu ale nevyšly.

Právě to, aby ruiny byly ve vlastnictví obcí, je jednou z podmínek pro přiznání dotace od ministerstva pro místní rozvoj. A tak i v Jiříkově, stejně jako ve Varnsdorfu, museli vykoupit rozpadající se dům od soukromého majitele. „V současném stavu je ten dům deset dvanáct let. Nemá střechu, nejsou tam podlahy. Jsou to víceméně jen obvodové a nosné zdi. Uvnitř je navíc nepořádek,“ popsal místostarosta Jiříkova Jindřich Jurajda současný stav domu v Mánesově ulici nedaleko náměstí. Také tento pozemek zabere zeleň.

On sám přitom příznivcem bourání starých domů není, raději by je rekonstruoval, pokud by to bylo možné. Oprava takové ruiny je ale nad možnosti malých měst a získat státní podporu pro budovu, která není zapsanou kulturní památkou, je téměř nemožné. Oproti tomu získat peníze na demolici je za splnění několika podmínek nepoměrně snadnější.

Varnsdorf i Jiříkov s podobnými demolicemi za využití státní podpory mají zkušenosti. V největším městě Šluknovského výběžku díky dotaci zbourali před dvěma lety bývalou ubytovnu v Lounské ulici, na jejím místě vznikl parčík s hřištěm. V Jiříkově pak před časem museli zbourat bývalý hotel Beseda, který před osmi lety vyhořel a chátral.

Podobných ruin je na Děčínsku a Šluknovsku celá řada. Většinou ale s nimi obce příliš dělat nemohou. „Problém je v tom, že jsou to soukromé domy, mají často více majitelů a jsou zatížené exekucemi,“ doplnil jiříkovský místostarosta.