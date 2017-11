Stát napumpuje do železnice přes miliardu. Vlaky zrychlí

Děčínsko - Trať mezi Jedlovou a Českou Lípou bude po opravě bezpečnější.

Nádraží Jedlová.Foto: Michal Hájek

Do železnice mezi Jedlovou a Českou Lípou mají po velké přestavbě nádraží a přilehlých tratí proudit další peníze. Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) začala s přípravou velké opravy této tratě, která by měla přinést zrychlení vlaků. Počítá s tím, že na tomto železničním úseku utratí kolem 1,3 miliardy korun.



SŽDC zatím vybrala firmu, která má zhotovit za více než deset milionů korun přípravnou dokumentaci. Vítězem se stalo sdružení firem Prodex a Mott MacDonald.



„Hlavním cílem stavby je zejména zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zvýšení kapacity dráhy nebo zajištění bezbariérového přístupu,“ vypočítává mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Zrychlení není nijak zásadní. Úsekem mají projíždět vlaky 30 minut, dosud jezdí rychlíky 32 minut, osobní vlaky 37 minut. Umožní to ale novou koncepci provozu, kdy bude možné jiné křižování vlaků než dosud.

Součástí akce mají být tradiční velké úpravy ve stanicích, například nová nástupiště či zabezpečovací zařízení nebo ohřevy výhybek.



Lidé z okolí Jedlové plány na modernizaci trati vítají. „Pokud by se podařilo vlaky zrychlit a třeba i zvýšit jejich četnost, bylo by to pro nás jen dobře. Dostalo by se tak k nám více turistů,“ podotýká starosta Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav Kaprálik.

Pro tuto malou obec na okraji Lužických hor ale hrají v dopravní obslužnosti hlavní roli autobusy. Obě zastávky, Jedlová i Jiřetín, jsou totiž poměrně dost daleko od vesnice a slouží tak především turistům mířícím do Lužických hor.

Výročí 150 letČeské dráhy v sobotu připomenou 150 let trati z Bakova nad Jizerou do České Lípy mimořádnými parními vlaky mezi Doksy a Novým Borem. Cestující svezou parní lokomotivy Šlechtična a Kafemlejnek, součástí akce budou i výstavy historických vozidel. Trať z Bakova nad Jizerou do České Lípy byla otevřena 14. listopadu 1867. O slávu této dráhy se postaral především rakousko-uherský excísař Ferdinand I. Dobrotivý, který trať využíval k cestám na zámek Zákupy.

O necelé dva roky později, 16. ledna 1869, byl zprovozněn i navazující úsek z hlavního nádraží v České Lípě směrem na sever do Jedlové a Rumburku.