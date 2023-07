Více než 270 tisíc lidí navštívilo poslední rok před pandemií covid-19 a ničivým požárem Pravčickou bránu. A ačkoli za přístup k národní přírodní památce zaplatili, stát z toho nic neměl, pozemky areálu patří soukromníkovi. Ministerstvo životního prostředí se pokusilo vyjednat odkup, majitel byl proti. Zabývá se teď proto vznikem alternativní trasy, odborníci ale upozorňují na náročnost a nákladnost řešení. V letošním roce mají turisté možnost využít elektronické vstupné, které jim výlet k pískovcové dominantě zlevní.

Pravčická brána je největší přírodní skalní most v Evropě. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Ministerstvo životního prostředí jednalo o odkupu během loňského léta, v době kdy resort řídila ministryně Anna Hubáčková. (KDU-ČSL). „Tato nabídka byla ze strany současného majitele odmítnuta s tím, že aktuálně neuvažuje o prodeji svého majetku, ani jeho části státu,“ potvrdila mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková. „Nicméně majitel vyjádřil ochotu vést diskuzi jak se Správou NP České Švýcarsko, tak MŽP ohledně budoucího nastavení zpřístupnění Pravčické brány. Jednání mezi Správou NP České Švýcarsko a majitelem v této věci v současnosti probíhají,“ doplnila mluvčí. Diskuzi ministerstvo podporuje, zároveň se ale podle sdělení Ješátkové zabývá možností, jak vytvořit alternativní trasu, která přes soukromé pozemky nevede.

To by ale bylo velmi technicky i finančně náročné. Část možné alternativní trasy totiž zahrnuje neupravený kus skály a ke zpřístupnění by bylo potřeba instalovat například žebříky, které by turisté museli překonat. „To se ale jedná v podstatě už trochu o adrenalinový zážitek, který by nebyl vhodný pro každého a část turistů by ho vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu absolvovat nemohla,“ zmínil před časem pro Deník mluvčí národního parku Tomáš Salov. Podle studie, kterou si nechala správa parku zpracovat, by se náklady na novou cestu vyšplahly na dvacet milionů korun. V případě, že by se vstupné nevybíralo, jedná se o investici bez návratu.

V současné době má správa parku jiné priority, obnovuje turistickou infrastrukturu po loňském požáru. "Pro udržení přístupu k Pravčické bráně alespoň z jednoho směru správa parku v posledním roce realizovala rozsáhlé bezpečnostní těžby v úseku od Tří Pramenů k Bráně. Aby cesty mohly zůstat otevřené pro veřejný provoz, bylo nutné provést i sanace některých skalních bloků, včetně například velmi náročné práce nad silnicí ze Hřenska do Mezní Louky," vysvětlil Salov. "Současně v listopadu vzniklo provizorní přístupové schodiště v prostoru rozcestí pod Pravčickou bránou, po kterém návštěvníci mohou obejít místo, kde působením eroze došlo k poškození jednoho z přístupových mostků na původní historické cestě. Do budoucna se správa parku bude muset zaměřit primárně na řešení tohoto provizoria," upozornil mluvčí.

Soukromník zavedl elektronické vstupné

Pozemky prodal stát už v 90. letech a v průběhu let změnil vlastníka. Dnes patří firmě PAAL, která pozemky koupila v roce 1998. Majitel Alexej Krenke označil v minulosti vybírání vstupného za nezbytné pro údržbu areálu s turistickým zázemím i okolních turistických tras, na níž se firma podílí. V loňském rozhovoru pro Deník připomněl, že vstupné se platilo i v minulosti, od roku 1881, kdy byl v areálu Pravčické brány a zámečku Sokolí hnízdo vybudován turistický areál. „Vstupné na poměry té doby bylo dokonce ještě o něco málo vyšší, než je dnes. O způsobu vybíraní vstupného a jeho použití přemýšlíme pořad. Tato složka přijmu byla a je mimořádně důležitá pro fungování areálu, jeho údržbu a rozvoj,“ poznamenal Krenke.

Za vstup k Pravčické bráně letos dospělí turisté zaplatí osmdesát korun, děti a důchodci polovic. Alexej Krenke v rozhovoru pro Deník přislíbil zavedení elektronického vstupného pro další sezónu, které má být levnější alternativou ke vstupence koupené na místě. Elektronické vstupné je letos skutečně dostupné, vstupenka na nejbližší víkendové termíny stojí třicet korun pro dospělého, polovic pro děti a seniory. „Z každé vstupenky jde deset korun na transparentní účet určený na obnovu NP České švýcarsko,“ uvádí provozovatel na webové stránce Pravčické brány.