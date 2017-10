Starostové usilují o Sněmovnu. Chtějí v ní zúročit své zkušenosti

Děčínsko – Volby mohou přinést změny v čele některých měst na Děčínsku. Starostka České Kamenice v případě úspěchu odstoupí

Ilustrační foto.Foto: Deník

K lidem máme nejblíže a víme, co je trápí. Tak vysvětlují starostové a krajští politici, proč se rozhodli kandidovat ve sněmovních volbách. Jestli si to myslí také voliči, bude jasno v sobotu večer. Jasně nejvíce komunálních politiků v regionu má na kandidátce STAN, tedy Starostové a nezávislí.



„Myslím si, že k lidem má starosta nejblíže. Zná jejich problémy. Myslím si, že starostové nebudou poplatní legislativě, která nás spíše dusí, než aby nám pomáhala,“ vysvětluje starostka České Kamenice Hana Štejnarová, proč se rozhodla jít do boje o Poslaneckou sněmovnu. Chce do ní přenést své zkušenosti z komunální politiky.

Na kandidátce STAN je na pátém místě, nejvýše z celého Děčínska a Šluknovska. Kromě Štejnarové za hnutí kandiduje také například náměstkyně děčínské primátorky Hana Cermonová nebo starosta Benešova nad Ploučnicí Filip Ušák.

Popularity komunálních politiků chce využít také hnutí ANO, které před třemi lety výrazně uspělo v obecních volbách především ve větších městech. Do voleb teď poslalo starostu Varnsdorfu Stanislava Horáčka.

„Nastartovali jsme nějaké změny ve Varnsdorfu, na kraji je to trošku složitější, protože jsme v opozici,“ naznačuje Horáček, z čeho by v případě zvolení vycházel.



Jako jednička jde do voleb za SPO náměstek hejtmana Petr Šmíd. Ten byl deset let městským zastupitelem ve Varnsdorfu, z toho dva roky dělal místostarostu.

„Do Sněmovny má kandidovat člověk, za kterým jsou vidět výsledky a je do Sněmovny schopen přinést myšlenky, které nejsou úplně v hlavním proudu,“ říká Šmíd. Ve Sněmovně by se chtěl věnovat stejně jako na kraji školství.

Pokud by se Hana Štejnarová stala poslankyní, museli by v České Kamenici hledat nového starostu.



„Neuznávám výkon více funkcí najednou. To pak neděláte ani jednu věc pořádně,“ má jasno v případě svého zvolení Štejnarová.



Oproti tomu Šmíd si umí představit, že by byl zároveň poslancem i náměstkem hejtmana. Pro Stanislava Horáčka, který je třináctkou ANO, jsou takové úvahy předčasné.