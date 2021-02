Nahradí tak stát, který podobnou kampaň už dlouhé měsíce slibuje, zatím ji ale nebyl schopen spustit. Některé obce také pomáhají při očkování svým seniorům, které obecními auty vozí do vakcinačního centra v rumburské nemocnici.

„Co nám zbývá. Je to jako vždycky, když suplujeme stát,“ povzdechne si starosta Dolní Poustevny Robert Holec, který spolu se svými kolegy očkovací kampaň na Šluknovsku připravuje. Kampaň by měla lidem vysvětlit význam očkování. V nejsevernějším regionu republiky by se kromě jiného měly objevit plakáty, počítá se i s kampaní na internetu. „Podle mě jiná cesta ze současného stavu než očkování není,“ dodává Holec.

On sám se chce do kampaně zapojit i osobně. Na některých materiálech by mohl být například s bublinou: Pokud budu moci, naočkuji se. Zapojit by chtěl i krajské představitele, právě ve spolupráci s krajem totiž starostové tento týden kampaň pilují. Domluvili se na tom při svém pravidelném setkání na Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

Starostové se snaží jít očkování naproti i aktivně, proto se někteří z nich rozhodli, že budou vozit své seniory do očkovacího centra v Rumburku. „Řada z nich by na očkování jinak nešla, protože je to daleko. Některým dokonce rezervační systém vyhodil jako nejbližší očkovací místo Nymburk,“ popisuje nelichotivou situaci starosta Lipové Pavel Svoboda.



Spolu se starosty z Dolní Poustevny a Vilémova se proto domluvili, že zajistí seniorům dopravu. Jen z Lipové takto vyrazilo na očkování patnáct lidí, které dopravili do Rumburku obecní dodávkou. „Cestou jsme v autě vtipkovali, bylo vidět, že lidem už hodně chybí běžný kontakt s ostatními, kdy si mohou normálně popovídat,“ přidává svůj postřeh z cesty za vakcínou Svoboda.



V nedaleké Dolní Poustevně mají za sebou alespoň první dávku očkování téměř všichni senioři nad 80 let. I jim město zajistilo cestu do očkovacího centra. „Dva dny jsem sháněl telefonní čísla a obvolával je. Někteří odmítli, ale nakonec jsme na očkování vezli 27 lidí,“ říká starosta dvoutisícového města.

Očkováním první skupiny seniorů ale na Šluknovsku nekončí, už nyní se připravují na rozšíření očkování i na mladší ročníky. Podle dřívějšího prohlášení premiéra Andreje Babiše by se od 1. března měli mít možnost registrovat k očkování i senioři od 70 let, doposud mohou jen ti starší 80 let.

„Nyní máme připravený seznam asi dvanácti dalších lidí starších 75 let, které na očkování povezeme hned, jak to bude možné,“ dodává lipovský starosta Pavel Svoboda.