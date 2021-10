Starostové z výběžku se proto obrátili na premiéra a hejtmana, který sdružení všech obcí regionu označil za nějaký spolek. Proti tomu se starostové ohrazují.

Zatím naposledy byla v rumburské nemocnici na dva týdny v září uzavřena interní ambulance. Pacienti s akutními problémy tak museli jezdit do nemocnice v Děčíně, kde příliš volných lůžek není. Případně do téměř 80 kilometrů vzdáleného Ústí nad Labem. Možností je také ošetření v mnohem bližší České Lípě nebo Liberci. Právě kvůli přetrvávajícím problémům se starostové ze Šluknovska opět obrátili dopisem na premiéra Andreje Babiše.

Chtějí pomoc státu

„Stále dochází k náhlému omezování rozsahu poskytované péče, jak interní, tak chirurgické! Vznikající ztrátu vyplývající z nedostatečných výkonů ponese Krajská zdravotní, což jistě není trvale udržitelné. To dále prohlubuje naše obavy,“ píší starostové premiérovi. Nepředvídatelné omezování provozu jednotlivých oddělení podle nich způsobuje problémy nejen obyvatelům a návštěvníkům Šluknovského výběžku, ale i praktickým lékařům nebo varnsdorfské nemocnici. Ta není kapacitně schopná nahradit tu v Rumburku v případě uzavření sona nebo rentgenu.

Podle Sdružení pro rozvoj Šluknovska je nezbytná intervence státu, především prostřednictvím dotací. Ty by měly do Rumburka putovat nyní ve velkém, chystá se vybudování urgentního příjmu i dostavba hlavní budovy za přibližně 700 milionů korun, dalších 150 milionů by mělo zamířit do vybavení. Podle starostů je ale problém v tom, že se zatím jedná pouze o přísliby.

Dopis starostové poslali také hejtmanovi Janu Schillerovi, Lužická nemocnice v Rumburku totiž patří od začátku tohoto roku do krajských struktur. Nejprve ji spravovala Krajská majetková, od července je pobočkou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Hejtman: Vše funguje

„Dostal jsem dopis z nějakého spolku. Rumburská nemocnice je stabilizovaná, jdou tam investice, které tam nikdy nešly. Rozhoduje se o investici 700 milionů, je schválen React, se starostou Rumburku se jedná o ubytování pro zdravotníky. Je možné, že z té nemocnice někdo odešel. Ale je to panika, kterou někdo uměle živí,“ tvrdí hejtman Schiller s tím, že pro Rumburk dělají nadstandardní věci a že nemá zprávy o tom, že by tam něco nefungovalo.

Hejtmanova reakce zarmoutila předsedu Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starostu Krásné Lípy Jana Koláře. „Hejtman nás vrátil do časů, kdy nás nikdo nebral vážně. Usnesení včetně dopisu bylo schváleno jednohlasně všemi starosty, tedy včetně starosty Rumburka, který je také za ANO, stejně jako pan hejtman. Tahle reakce mne opravdu hodně zamrzela,“ řekl Kolář, kterého roztrpčilo především označení sdružení všech obcí regionu za nějaký spolek. Zároveň odmítl, že by se obce mohly podílet na financování provozu rumburské nemocnice. „Nabízíme byty nebo parcely na výstavbu domů pro lékaře či sestry. Takto pomoci jsme schopni, ne finančně. Vždyť si platíme stejné zdravotní pojištění jako jinde v kraji,“ dodal Kolář.