S vámi o vašich problémech. To je motto nového diskusního projektu, který připravuje redakce Děčínského deníku a eventové oddělení Deník s Vámi z vydavatelství Vltava Labe Media. Chystáme pro vás on-line přenos z debaty, začne v úterý 8. září v 9 hodin.

Podstávkový dům v Lipové. | Foto: NPÚ

Po jarní a letní koronavirové pauze se Deník vrací k setkáním se starosty, na kterých probírají to, co je v jejich obcích a regionech trápí. V úterý 8. září tak zamíří Deník do Lipové, kde se uskuteční v podstávkovém domě debata se starosty ze Šluknovska. To dlouhé roky bojuje s těžkostmi ve zdravotnictví.