Na letošní mistrovství Evropy Česko vyslalo hned dva týmy, podobně jako Němci, Ukrajinci nebo Slováci. Ten první se přes skupinu a vyřazovací boje prokousal až k vítězství v turnaji. Toho se dohromady zúčastnilo dvanáct zemí s šestnácti týmy. „Radost byla obrovská. Pro mne o to větší, protože jsem s ohledem na věk byl na pomezí áčka a béčka. Slavit jsme začali hned přímo na hřišti, velkou oporu jsme měli i v našem druhém týmu, který nás podporoval. Bylo vidět, že jsme jeden tým a medaile patří všem,“ popisuje chvilky bezprostředně po finálovém vítězství kapitán starostenského reprezentačního výběru Pavel Svoboda, který k zisku zlata pomohl během turnaje třemi brankami. V posledním zápase si jeho tým poradil s Rumunskem. „Protože se nám podařilo tým v posledních dvou letech doplnit dobrými hráči, což jsme si ověřili na dvou letošních soustředěních v Plané u Českých Budějovic a v Rašovicích na Moravě, tak jsme do Lipska odjížděli v dobré víře turnaj po deseti letech opět vyhrát a do České republiky vrátit titul mistra Evropy,“ přidává se asistent trenéra a starosta z Jiřetína Josef Zoser. I ten má mnohaleté zkušenosti s fotbalem, hrával například za Varnsdorf.

Rozjezd do turnaje se prvnímu českému týmu příliš nepovedl, v brankově bohatém utkání remizoval s béčkem Ukrajiny 3:3. Druhé utkání proti Polsku vyšlo o poznání lépe, své severní sousedy roznesl 7:0, poslední utkání ve skupině proti slovinskému výběru pak zvládl pohodlně 8:1. „Šli jsme do toho s pokorou, nic jsme nepodcenili. Po prvním zápase nám přijel tahoun obrany Tomáš Pitner, který přinesl velký klid. Všechno si to pak sedlo a už jsme si to pohlídali,“ říká o skupinových zápasech střelec tří branek na turnaji Svoboda. Stejně suverénně pak česká starostenská reprezentace pokračovala ve vyřazovacích bojích. Ve čtvrtfinále přešla po výhře 7:1 přes Itálii, v semifinále si poradila s prvním týmem Ukrajiny 4:0 a ve finále porazila Rumuny 3:1.

Mezi starosty všech týmů byli buď bývalí nebo ještě i stále aktivní fotbalisté. Kapitán Svoboda i ve 49 letech válí ve druhé třídě za béčko Šluknova, které hraje v Lipové. Starosta Prysku Roman Mach, který se stal nejlepším střelcem turnaje, pilíř české obrany, je pak šéfem jihočeského fotbalového svazu. Pravděpodobně nejzkušenějšího fotbalistu nasadili Rumuni. V dresu finálového soupeře českého výběru totiž nastoupil starosta městské části Kluže, který před lety hrál za Kluž Ligu mistrů, kde se vítězně střetl třeba se slavným Manchesterem United. Další Rumun hrál druhou rumunskou ligu a byl mistrem Rumunska v malé kopané.

Fotbalová reprezentace starostů se během roku nehoní jen za sportovními výsledky. Jednou ročně uspořádá benefici, jejíž výtěžek jde na pomoc hendikepovaným nebo lidem v nouzi. Komu se bude daný rok pomáhat, vždy vyberou sami starostové na základě tipů, které mezi sebou posbírají.

Poprvé česká reprezentace vyjela na mistrovství Evropy v roce 2012 v Polsku. „Tehdy rozeslali pozvánky na všechny obce, které se účastnily Vesnice roku. Pepík Zoser to navíc rozeslal po všech obcích ve výběžku. Na soustředění se z padesáti nebo šedesáti lidí vybíralo dvacet hráčů a pět členů realizačního týmu,“ popisuje začátky českého reprezentačního týmu jeho kapitán Pavel Svoboda. Hned první účast přitom byla více než úspěšná, domů si čeští zástupci přivezli zlaté medaile. Naprázdno nevyšli ani na dalších dvou šampionátech, které se stejně jako velké Euro konají po čtyřech letech. V letech 2016 z Uherského Hradiště a 2021 z Trnavy přivezli do Česka bronzové medaile.

Po starostenském mistrovství Evropy přijde na řadu velké Euro, na které míří česká reprezentace s hvězdami jako je Tomáš Souček nebo Patrik Schick. Její první zápas je na programu 18. června, kdy se v Lipsku utká s hvězdami nabitým Portugalskem. „Fandím samozřejmě Čechům. Chtěl bych říct, že přivezeme medaili. Ale muselo by si to všechno sednout. Na druhou stranu ani hokejistům se moc nevěřilo a vybojovali zlato. Stát se může cokoliv a můžeme překvapit,“ říká před Eurem kapitán starostenské reprezentace, který se byl se svými spoluhráči podívat i na lipském stadionu.

