/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE / Jak se jednotlivá města a obce na Děčínsku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsem se ptali starostky Šluknova Evy Džumanové.

Starostka Šluknova Eva Džumanová. | Foto: Archiv E. Džumanové

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Současné vážné situaci jsme se museli přizpůsobit, chápeme důvody vyhlášení nouzového stavu i karantény. Občané v drtivé většině nařízená opatření respektují. Domnívám se, že největší problémy nás teprve čekají z důvodu očekávaného propadu daňových příjmů, který se negativně promítne do rozpočtu města. To bude obnášet úsporná opatření ve smyslu omezení výdajů, která se mohou projevit i v oblasti investic. Věřím, že občané toto pochopí. Obdobné ekonomické problémy budou muset řešit i mnohé domácnosti.