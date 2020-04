/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE / Jak se jednotlivá města a obce na Děčínsku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsem se ptali starosty Varnsdorfu Rolanda Sollocha.

Starosta Varnsdorfu Roland Solloch. | Foto: Deník/Karel Pech

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Nejsou ochranné, gumové rukavice. Ostatních ochranných pomůcek je docela dost. Poté co na začátku epidemie byl tak trochu trochu chaos a stát „zaspal“, tak teď se dostáváme do fáze, kdy distribuce pomůcek probíhá rychle a účinně. Druhá věc, která nesouvisí s koronavirem a která začíná být problémem ve městě, je opět dodržování rychlosti na místních komunikacích. Po opravě silnice v Karlově ulici, kde se položil nový asfaltový povrch, si tam naši řidiči udělali „závodní dráhu“. Asi v brzké době se do Varnsdorfu opět vrátí radary.