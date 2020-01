Očekával jste tak jednoznačné zvolení starostou?

Byl jsem překvapený, že jsem dostal tolik hlasů. Že mi osmnáct zastupitelů důvěřuje. Jsem za tu důvěru moc rád.

Jaké budou vaše nejbližší kroky v čele Varnsdorfu?

Budu mít dva nové místostarosty, které sice znám, ale ne po pracovní stránce. Takže si určitě sedneme a budeme spolu muset mluvit, jak dál. Domluvit se na prioritách, které chceme realizovat. Navíc je výrazně obměněná rada. Ano, jako starosta zastupuji město navenek, ale mám pouze jeden hlas. Jsem otevřený člověk a nechci si hrát na politiku. A myslím, že to ani nemám zapotřebí.

Nebude nyní vaším hlavním úkolem zklidnit zjitřené emoce ve městě?

To byl jeden z důvodů, proč jsem s kandidaturou na post starosty souhlasil. Jsem takový mírumilovný člověk a chci s lidmi jednat a hovořit, protože jsem také duchovní. Je potřeba zklidnit situaci, aby lidé pochopili, že to tu není jenom o radarech, ale že tu jsou i důležitější nebo zajímavější věci.

K pádu minulého vedení Varnsdorfu došlo kvůli zakázce na radary. Bude měření rychlosti i nadále pokračovat?

Smlouvu jsme vypověděli, takže 31. ledna je definitivní konec. Nechceme radary likvidovat, ale rádi bychom měřili dál, protože bezpečnost je tu prioritou. Lidé na Studánce si pochvalují, že se tam zklidnila doprava a řidiči jezdí ukázněně. Chtěli bychom ty radary mít mobilní, abych pokryli více míst. Třeba u škol a školek. Nyní řešíme s odborem investic formu zajištění měření a připravujeme výběrové řízení.

Začínal jste jako neuvolněný místostarosta, následně uvolněný. Nyní jste starostou. Budete mít stále tolik času na svou farnost?

Ve farnosti se na jedné straně radují, na druhé pláčou. Protože už jim nemohu věnovat tolik času. Biskupa jsem už před půl rokem prosil, aby do Varnsdorfu poslal nějakého duchovního. Jenže do Varnsdorfu bohužel nikdo nechce. Říkal jsem ale farníkům, že je neopustím. Alespoň v neděli, kdy mám bohoslužby, se jim budu věnovat.

Máte představu, kolik času vám zabere vedení města?

Já už nějaké zkušenosti mám. Když jsem byl místostarosta, tak jsem nahlížel do života starosty. Je to samozřejmě o něčem jiném, ale pokud má po boku dva místostarosty, tak je možné se domluvit. Je důležité, aby starosta nedělal úplně všechno sám. Já chci být tým, nechci si hrát na svém písečku. Já jsem starosta, já jsem king. To opravdu ne.