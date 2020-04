Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Asi jako všude jinde cítím velký nedostatek ochranných pomůcek. Roušky si lidé ušili, ale problém je s osobní desinfekcí a především s rukavicemi, obleky a respirátory. Vzhledem k tomu, že situace trvá již třetí týden, pořád ještě nedošlo k potřebnému vybavení a spotřeba je vysoká, jestliže je třeba dodržovat předepsaná opatření. Trochu mě mrzí liknavý přístup některých občanů k dodržování předepsaných opatření, kteří se stejně jako dříve poflakují po ulicích města, nyní ale s rouškou na bradě místo na nose a ústech. Policie není schopna tyto osoby neustále střežit, protože má za současné situace plno dalších povinností a považuji za účelnější pomáhat většímu množství spoluobčanů, než hlídat pár takovýchto ignorantů. Také mě mrzí, že nejsme schopni občany přesvědčit, aby na úřadě řešili jen ty neodkladné věci. Samozřejmě, že ten jejich problém je vždycky ten největší, ale riskují tím své zdraví, zdraví lidí stojících s nimi ve frontě a samozřejmě i zdraví lidí za přepážkou.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Pochválil bych všechny, kdo se aktivně zapojili do šití a distribuce roušek, do distribuce informací pro naše občany. Poděkoval bych těm, kdo pomáhá se zajišťováním nákupů stravy seniorům a lidem v karanténě. U nás chválíme vietnamskou komunitu, která přispívá velkým množstvím ochranných pomůcek a také finančními dary. Pochvalu zaslouží i ti, kteří dodržují předepsaná nařízení, i když by se to zdálo jako samozřejmost.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

V našem ORP probíhá úzká spolupráce mezi starosty jednotlivých obcí. Tady je třeba všechny starosty pochválit za jejich aktivity a vstřícnost k okolním obcím, společné objednávání ochranných pomůcek a diskutování získaných informací. Ony totiž tyto informace ne vždy chodí od vedení kraje či jeho krizového štábu. Možná bychom chtěli více informací, než je kraj ochoten sdělit, ale bez těchto informaci můžeme těžko zajistit dodržování předepsaných nařízení. Ústecký kraj se snaží, ale může rozdělit jen to co získá od státu. Máme v našem regionu i zkušenosti s Libereckým krajem, který nám také pomohl a poskytl nějaký materiál, i když pod něj nespadáme. Tohle vše je ale zase aktivita starostů našeho regionu. Představoval bych si od kraje větší pomoc, ale nevidím jim pod ruce a nevím, co mají k dispozici.