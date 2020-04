/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE / Jak se jednotlivá města a obce na Děčínsku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsme se ptali starosty České Kamenice Jana Papajanovského.

Jan Papajanovský. | Foto: Archiv Jana Papajanovského

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Za největší problém považuji nedostupnost profesionálních zdravotních pomůcek (např. respirátorů nejvyšší třídy) pro náš domov pro seniory. Zaměstnanci zde již měsíc tráví v dobrovolné karanténě, díky čemuž chrání svoje klienty, karanténa ale nemůže pokračovat do nekonečna a pak budou pomůcky potřebovat. Naopak občany se díky aktivitě lidí ve městě, jen v CDM bylo našito přes 5000 roušek, podařilo běžnými ochrannými pomůckami zásobit. Problémem je samozřejmě i nejistota – měli jsme v letošním roce naplánované investice, rozvoj turistického ruchu, nové kulturní a společenské akce – a teď jen sčítáme škody a přemýšlíme, co se z plánovaného rozvoje města podaří zachránit.