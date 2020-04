/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE / Jak se jednotlivá města a obce na Děčínsku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsem se ptali starosty Benešova nad Ploučnicí Pavla Urxe.

Starosta Benešova nad Ploučnicí Pavel Urx. | Foto: Archiv P. Urxe

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Vzhledem k současné situaci všechny problémy zastíní dopady opatření související s vyhlášením nouzového stavu. Není nic horšího nežli omezení svobody a volnosti pohybu. To je dle mého názoru největším problémem, co trápí všechny, nejen naše občany. Dopady tohoto stavu budeme pociťovat ještě dlouho.