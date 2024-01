„Dnes jsem podepsal za město Varnsdorf předávací protokol a obdržel klíče. Věřím, že koupě nebyla marná a najdeme pro ni smysluplné využití,“ řekl tento týden varnsdorfský starosta Jan Šimek. Město chce co nejdříve dům vyčistit, vykácet okolní nálety a domluvit se s majitelem návěsu, který v této lokalitě překáží, aby si jej odvezl. Samozřejmostí je také bezpečnostní zajištění a pojištění. Zároveň si město nechalo zpracovat stavebně technické posouzení, aby vědělo, v jakém stavu se budova nachází.

Co přesně s nádražím Varnsdorf udělá, zatím není jasné. Jedním z důvodů, proč se k jeho koupi před dvěma lety zastupitelé rozhodli, byly obavy, aby jej nekoupil spekulant či obchodník s chudobou. Budova je totiž vedená jako obytná. „Rádi bychom ji využili pro turistický ruch. Aby zde bylo zázemí pro cestující v podobě malé čekárničky a nápojového automatu. Uvažujeme také o tom, že by zde byla stálá expozice Bjarnata Krawce (Bjarnat Krawc byl lužickosrbský hudební skladatel a sbormistr – pozn. red.). Žádnou lužickosrbskou expozici totiž ve městě nemáme,“ předestírá možné využití nádražní budovy Sucharda.

Radary: Byl jsem v cizině, o dění na městě jsem nekomunikoval, hájí se Hambálek

Nabízí se také možnost, že by zde měla sídlo místní akční skupina a zároveň zde zřídila coworkingové centrum. Na jedné z kolejí, která by již nebyla připojena k železniční síti, by pak mohl být odstavený vagon. Uvažovalo se také o tom, že by z nádraží Varnsdorf udělal ukázkový dům, jak podobnou stavbu adaptovat pro potřeby 21. století a jeho přebudování na pasivní budovu. To by ale bylo natolik finančně náročné, že radnice tuto variantu zavrhla.

Budova druhého varnsdorfského nádraží slouží téměř 150 let. V roce 1873 dobudovala a otevřela společnost Jiholužické dráhy železniční spojení z již existující trati v Žitavě do Seifhennersdorfu vedoucí přes Varnsdorf. Protože starší hlavní stanice s názvem Warnsdorf Nordbahn patřila České severní dráze, postavila si Jiholužická dráha zhruba dva kilometry od hlavní stanice svoji vlastní budovu nádraží s názvem Warnsdorf Lausitzer Bahnhof, později Altwarnsdorfer Bahnhof.

Nádraží bylo otevřeno v září roku 1876, kdy do Varnsdorfu přijel saský osobní vlak s hosty. Na základě smlouvy zde jezdily saské vlaky bez celních formalit s tím, že se na nádraží nesmělo nastupovat nebo vystupovat. Na trať byly vypravovány převážně nákladní vlaky s uhlím, případně vlaky smíšené.

Bylo to několik nocí s hadicí v ruce, ale výsledek super. Dolní Poustevna bruslí

Po roce 1918 přebraly správu místních tratí Československé státní dráhy. Úseky k německým hranicím přešly pod správu ČSD až po druhé světové válce.

„Pravděpodobně díky špatnému překladu došlo po druhé světové válce ke zkomolení prvorepublikového názvu Nádraží Starý Varnsdorf, a došlo k zažití nového pomístního názvu – Varnsdorf Staré nádraží neboli Starák,“ vysvětlil původ dnešního názvu mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.