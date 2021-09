"Díky rychle zorganizované pátrací akci a nasazení všech zúčastněných policistů se podařilo muže zachránit a dostat do bezpečí," doplnil mluvčí.

Na místo vyrazili také hasiči, s jejichž pomocí se podařilo muže z těžko přístupných míst přenést do sanitky, která jej odvezla do nemocnice.

"Do lokality, kam se muž vydal, se okamžitě sjely všechny dostupné policejní hlídky a za snížené viditelnosti a velmi špatného počasí začaly po muži pátrat. Nasazení vrtulníku nebylo s ohledem na povětrnostní podmínky možné, hledání ztěžoval také velice těžko prostupný terén. Na místo byl přivolán i policejní psovod, což se ukázalo jako dobrý postup, protože služební pes po deváté hodině večer muže, který se zranil na noze a bez pomoci nedokázal jít, vypátral," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.