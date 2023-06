Sanace nebezpečného skalního svahu nad silnicí, která je především během letních měsíců poměrně frekventovaná, vyjde na přibližně 15 milionů korun. O náklady se podělí tři samosprávy. „Česká Kamenice zaplatí 1,2 milionu korun, Kytlice 300 tisíc korun a zbývající částku doplatí Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Snažili jsme se financování domluvit tak, aby odpovídalo rozpočtům jednotlivých samospráv,“ vysvětluje starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Kamenice kromě přímého finančního příspěvku na zajištění skal zaplatila také projektovou dokumentaci, na které se začalo pracovat již loni a kterou se bude sanace řídit. Ta vyšla na dalších 350 tisíc korun. „Mohli jsme jít cestou soudního sporu o to, kdo má sanaci zaplatit. S velkou šancí na úspěch. To by ale znamenalo, že by silnice byla dalších třeba pět let uzavřená. A to jsme nechtěli dopustit,“ přibližuje Papajanovský důvody, proč se Kamenice rozhodla ze svého zaplatit projektovou dokumentaci a i přispět na zabezpečení skal. Ty jsou sice na jejím pozemku, ale ohrožují krajskou silnici vedoucí v údolí řeky Kamenice.

Zatímco kytličtí a kameničtí zastupitelé dohodu o spolufinancování již schválili, na krajské radní se stále čeká. Původně se měli smlouvou zabývat na začátku června. „Projednání dohody bude na programu rady kraje 28. června,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková. Na její schválení a především zahájení prací vyhlížejí hlavně obyvatelé Mlýnů, pro které znamená současný stav nepříjemnou objížďku přes Polevsko a Nový Bor.

Pokud by se čekalo až na schválení krajskými radními, mohlo by to znamenat ohrožení letošního zprovoznění silnice vedoucí do oblíbené turistické destinace plné chat a chalup. „Správa a údržba silnic si již od nás vyžádala zpracovanou projektovou dokumentaci, kterou jsme jim poskytli ještě před konečným schválením dohody o financování. Bude se tak již nyní moci připravovat na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, které je připravena vyhlásit ve chvíli, kdy smlouvu schválí krajská rada,“ dodává starosta Papajanovský.

Silnice z Kytlic do České Kamenice je uzavřená od loňského léta, kdy odborníci zjistili nad silnicí nebezpečně uvolněné skalní útvary. Přímo nad silnicí je nestabilních přibližně 200 tun skály, další poměrně velké množství horniny může silnici ohrožovat nepřímo. Přes léto mohou řidiči využívat objížďku přes Křížový buk. To ale během zimních měsíců za sněhu není možné, tuto cestu totiž silničáři neudržují. Zatímco běžná cesta do Kytlic podél řeky Kamenice má přibližně deset kilometrů, objížďka přes Křížový buk vedoucí po velmi úzké silnici má patnáct kilometrů. Ta přes Nový Bor a Polevsko je ještě o pět kilometrů delší, dohromady téměř dvacet kilometrů.