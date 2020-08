Jelení svíčková, srnčí pečeně nebo kančí na švestkách. To vše si nyní mohou dopřát milovníci zvěřiny přímo z místních lesů. Lesy České republiky totiž začaly nabízet v rámci celostátního projektu Z lesa na stůl prodej zvěřiny. Lidé si předem objednané a zaplacené maso mohou následně vyzvednout v Rybništi.

Rumburská lesní správa nabízí v Rybništi zvířata ulovená v honitbě Studený vrch a tomu odpovídá také nabídka jednotlivých druhů. „To je honitba určená především na chov jelení zvěře. Největší poptávka je asi po divočákovi, na kterého jsou lidé naučení. V podmínkách naší Lužickohorské honitby se ale o jeho přemnožení mluvit nedá,“ řekl Tomáš Frinta z lesní správy Rumburk s tím, že se prodeje teprve rozbíhají a za dva týdny, kdy divočinu nabízí, měli přibližně deset objednávek.

Zvěřina má velmi široké využití: od svíčkové přes guláše až po pečené maso. Ceny, za které lesníci veřejnosti zvěř nabízejí, jsou poměrně nízké. Například srnčí stojí u rumburské lesní správy od 70 do 100 korun za kilogram, dančí a jelení 80 korun a divočák od 30 do 40 korun za kilogram.

Nevýhodou však může být pro některé lidi skutečnost, že zvěřinu lesníci prodávají čerstvou a neopracovanou, je pouze vyvržena. Spotřebitel si ji tedy musí stáhnout a zpracovat sám. Proto je cena tak nízká.

Ryzí biopotravina

Podle Tomáše Frinty je ale zvěřina z volné honitby to nejkvalitnější maso. „Jestli je něco biopotravinou, je to právě tento typ masa. Zvířata jedí to, co jim příroda dává. Navíc hned po ulovení jde k nachlazení a konečnému spotřebiteli, nejsou tam žádné mezistupně,“ připomněl Frinta.

Veškeré takto prodávané maso má všechny potřebné veterinární kontroly a každý prodávaný kus má vlastní plombu.

Hlavním důvodem tohoto společného projektu Lesů České republiky a Vojenských statků a lesů je snaha zvýšit zájem českých spotřebitelů o konzumaci zvěřiny. Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové je konzumace zvěřiny v tuzemsku v porovnání s jinými evropskými státy mimořádně nízká. „Zatímco průměrný Čech za rok zkonzumuje přes 80 kilogramů masa hospodářských zvířat, zvěřiny jen asi kilogram,“ uvedla Jouklová.

Zvěřina bude k dostání na pětašedesáti lesních správách a zvěřinových závodech obou státních podniků po celé republice. Místa a kontakty jsou zveřejněné na www.zlesanastul.cz. V Ústeckém kraji se další prodejní místa zvěřiny nacházejí ve Velemíně na Litoměřicku, v Klínech na Mostecku, v Jindřichově Vsi a Klášterci nad Ohří na Chomutovsku nebo v Žatci.

Na webových stránkách projektu jsou kromě základních informací pro spotřebitele uvedeny také tipy na recepty.

„Chceme lidem ukázat, že se přípravy zvěřiny v kuchyni nemusí bát. Doporučíme řadu receptů od našich lesníků, ale i kuchařů z podnikových restaurací,“ doplnil ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král.