Zahrada v Jílovém má branku u hlavní silnice. Srnče potřebovalo pomoci, aby nevběhlo pod kola auta.

Hasiči odchytili srnče na zahradě v Jílovém. | Foto: Tomáš Straka

V sobotu 8. ledna se obrátil obyvatel Jílového na místní dobrovolné hasiče s prosbou o pomoc. V telefonátu uvedl, že na zahradě u domu má srnče, které se snaží z pozemku dostat zpět, ale bez pomoci to pravděpodobně nezvládne. Branku má hned u hlavní silnice 1/13 a byla obava, že by srnče mohlo vběhnout přímo pod kola automobilu. Několik hasičů se tedy dostavilo na místo a provedli odchyt zvířete. Srnče bylo následně na bezpečném místě puštěno do volné přírody. Záchrana se obešla bez zranění.