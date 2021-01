Právě v úterý 26. ledna uplynulo přesně 49 let od okamžiku, kdy se v lese u Srbské Kamenice na Děčínsku zřítilo jugoslávské letadlo. Havárii, při které přišlo o život 27 lidí, způsobil výbuch trhaviny v zavazadlovém prostoru.

Fotografie z března 1972 po otevření místa dopadu letadla policií. | Foto: FA49

Katastrofa, která se odehrála 26. ledna 1972, se dokonce dočkala zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Nikoli snad kvůli počtu obětí – v letadle zemřelo tehdy „jen“ 27 lidí, ale díky zázraku. Alespoň tak označovala média fakt, že jedna z letušek, Vesna Vulović, přežila zřícení z více než deseti kilometrů. Tehdy jí bylo 22 let – a od té doby se na místě tragédie byla několikrát podívat. Před čtyřmi lety zemřela ve svém bytě v Bělehradu ve věku 67 let.