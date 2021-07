Ničení pojali neznámí vandalové opravdu ve velkém stylu. „Řádit začali už ve městě. Na Zámeckém vrchu počmárali i jeden kámen a kus betonu. Dřevěnou vyhlídku vzali prakticky komplet,“ řekl místostarosta České Kamenice Václav Doleček. Podle jeho slov škoda přesáhla třicet tisíc korun.

Likvidaci škod bude muset řešit město s památkáři, protože zřícenina hradu je památkově chráněná. Už nyní je ale jisté, že opravy nebudou nijak jednoduché. Všechen materiál je totiž nutné na vrchol vynést ručně, případně vyvézt malotraktorem. Žádné větší auto se tam nedostane. Náročnost prací se promítne také do celkové škody, kterou bude město po pachatelích uplatňovat.

„Kameny a beton se dají obrousit, případně jinak vyčistit. Dřevěnou konstrukci budeme muset celou přetřít. O tom nyní diskutujeme s památkáři, jakou barvou či lakem,“ vysvětlil Doleček. Pokud by památkářům stačila barva, byly by práce výrazně jednodušší. V případě použití bezbarvého laku by totiž bylo potřeba všechny posprejované dřevěné části nutné nejdříve obrousit. Pro Kamenici je posprejovaný Zámecký vrch o to větší nepříjemností, že se snaží v poslední době investovat do turistické infrastruktury a přitáhnout do města další návštěvníky.

Do pátrání po neznámých vandalech se zapojila také policie. Vzhledem k poměrně vysoké škodě je totiž jejich řádění trestným činem. „Máme indicie vedoucí k možným pachatelům. Pokud by veřejnost měla informace vedoucí k objasnění tohoto činu, budeme rádi, pokud nám je předá,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Šanci, že by se svědci mohli ozvat, má policie poměrně velkou. Zámecký vrch je totiž oblíbených výletním a vycházkovým místem. Jen od loňského listopadu na něj podle městských sčítačů vystoupalo deset tisíc lidí. I kvůli velkému turistickému provozu se Česká Kamenice bude snažit odstranit následky řádění vandalů co nejdříve.

V poslední době to není v Česku ojedinělé řádění vandalů se sprejem v ruce. Opakovaně se jejich terčem stal Karlův most v Praze, nedávno posprejovali i kameny uprostřed řeky Smědé nedaleko Hejnic v Jizerských horách. „Zastávka se dá vymalovat, ale koukat roky na ty kameny v přírodě CHKO Jizerské hory, kde si nějaký náctiletý patlal dokazoval, jak moc je nešikovný, je bohužel k pláči,“ netajil rozhořčení starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Kameny nakonec sám se svým kolegou očistil.

Ale i v samotné České Kamenici mají se sprejerskými vandaly zkušenosti, i když se jí několik posledních let ve větší míře vyhýbali. „Občas se někde objeví tagy, ale není to nic velkého. Před několika lety ale postříkali čerstvě opravenou fasádu poutní Mariánské kaple,“ uzavřel místostarosta České Kamenice.