Správa železnic totiž začala s prosekáváním náletů v části dráhy na Teplicku. Jeden z dopravců pak mluví o tom, že by na koleje vedoucí pod Krušnými horami rád vrátil nákladní dopravu.

„V úseku Telnice – Oldřichov je likvidována náletová vegetace pro průjezd speciálních hnacích vozidel tak, aby bylo možno aplikovat strojní chemický postřik proti plevelům a těleso dráhy lépe konzervovat a kontrolovat,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš s tím, že v úseku mezi Děčínem a Telnici se nic nemění a platí zde stále dlouhodobá výluka.

Zájem o nákladní vlaky

To by se ale mohlo v příštích měsících změnit. Společnost KPT Rail by totiž ráda po Kozí dráze vozila nákladní vlaky. „Nejprve bychom rádi jezdili mezi Oldřichovem a Lesní bránou a později i mezi Jílovým a Děčínem,“ připomněl Jaroslav Kugler z KPT Rail a dodal, že nyní záleží jen na tom, kdy bude trať schopná provozu. Teprve poté mohou klienti počítat ve svých plánech s přepravou zboží nebo materiálu po železnici. Doposud vše vozí kamiony, mnohdy se přitom jedná o desítky nákladních aut.

Podle Marka Illiaše zatím žádná oficiální žádost o zajištění nákladní dopravy na trati 132 správci železnice nepřišla.

Mnohem dříve by se ale po trati mohly prohánět osobní vlaky. Stejná společnost totiž plánuje, že by od května začala jezdit mezi Děčínem a Krupkou. Podle Kuglerových slov je trať po drobné údržbě provozuschopná.

Jak ale upozornil mluvčí Správy železnic Illiaš, v žádném případě nyní nelze hovořit o zprovoznění trati pro běžný provoz. „V první etapě se počítá s úpravou úseku Oldřichov u Duchcova – Teplice Lesní brána,“ upřesnil s tím, že s prosekáváním náletů chce správce železniční infrastruktury být hotový nejpozději do konce března, kdy končí také období vegetačního klidu. Kam až se dělníci s prosekáváním dostanou, bude tedy záležet na rychlosti jejich práce.

Na Kozí dráhu vyrazí na začátku dubna také dobrovolníci. Ti se chtějí pustit do úklidu nepořádku, který leží podél celé železniční trati od Děčína až do Oldřichova u Duchcova.

Obce chtějí mít jasno

Nejistota ohledně budoucího využití není dobrá ani pro obce ležící podél Kozí dráhy. „Je to podobné jako s přivaděčem. Potřebujeme nějaké jasné rozhodnutí. A je jedno, jestli bude znamenat zachování trati, nebo její zrušení a vybudování třeba cyklostezky. Nyní nevíme, na čem jsme,“ řekl starosta Jílového Miroslav Kalvas.

Celou Kozí dráhu trápí krádeže kolejí a dalšího materiálu, to se týká především části od Telnice směrem na Oldřichov u Duchcova.

Poslední pravidelné vlaky jely na Kozí dráze v roce 2007. Později zde byla příležitostná doprava, poslední roky je ale trať v dlouhodobé výluce.