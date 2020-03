Odpovídat je možné elektronicky nebo v papírové formě až do konce března.

Co sportující lidé či fanoušci v Rumburku vyhledávají? Nebo co jim chybí, chtěli by vylepšit? To má zodpovědět dotazník, který zveřejnil sportovní manažer města Rumburk Petr Vondráček společně s ředitelem Správy rumburských areálů sportu Petrem Voldřichem. Veřejnost se může vyjádřit buď elektronicky, nebo v papírové formě.