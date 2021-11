Dotační programy pro sport, kulturu a sociální oblast ve čtvrtek 25.listopadu odpoledne děčínští zastupitelé. Oddíly, poskytovatelé sociálních služeb nebo třeba pořadatelé koncertů již nyní vědí, za jakých podmínek mohou žádat o městskou podporu.

Všechny tři dotační programy budou vyhlášeny 26. prosince, nyní totiž musí měsíc viset na úřední desce. Jednotliví žadatelé pak budou mít měsíc čas na to, aby podali žádost se všemi potřebnými dokumenty do 10. ledna. O žádostech do 50 tisíc korun budou následně rozhodovat radní, o vyšších dotacích pak budou jednat zastupitelé.