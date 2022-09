„Dlouho jsme se snažili nezdražovat, držet ceny, ale už to prostě nešlo. Samozřejmě je to kvůli extrémně rostoucím cenám energií a dalším zvýšeným nákladům. Pokud jsme chtěli zachovat současný rozsah služeb a jejich kvalitu, zdražit jsme museli,“ pokračuje Sak. Podle něj mohou lidé ušetřit, pokud si zakoupí členství v klubu, to zatím zůstalo na stejných cenách, a je tak výhodnější.

Podobně už musela zdražit celá řada tělocvičen, hal a dalších vnitřních sportovišť po celém Ústeckém kraji. A kdo tak zatím neudělal, ten se na to chystá. „Svítit a topit prostě musíme. A energie a další věci jdou strašně nahoru. Ještě tedy čekáme, zatím ceny držíme, ale nevyhneme se tomu. Čekáme, jaké nám přijdou ceny na příští rok. Chceme zdražovat co nejméně, ale budeme muset. Bohužel,“ potvrzuje Jitka Hofmannová, provozovatelka posilovny a fitness studia v Lounech.

Nyní za vstup do lounské posilovny manželů Hofmannových zaplatíte 73 korun, za hodinu s osobním trenérem 500 korun. O kolik by se příští rok mělo zdražovat, zatím není jasné. „Uvidíme, ještě to musíme propočítat podle cen, které dostaneme. Ale co nejméně,“ věří trenérka.

Na zdražování se pomalu mohou začít připravovat také party kamarádů, kteří si pronajímají například tělocvičny na fotbálek nebo volejbal, i ti si s největší pravděpodobností od příštího roku připlatí. A také skupinky, které si pronajímají ledové plochy na hraní hokeje.

Letos se v Chomutově za pronájem ledové plochy platí 2164 korun za hodinu, za veřejné bruslení pak 50 korun. „Letos ceny určitě zůstanou. Na příští rok zatím nevím, bude se o tom rozhodovat později, až budeme znát ceny energií na příští rok. Nějaké zdražení asi bude, ale nebude to nic dramatického. Všechny vstupy jdou nahoru. Ale budeme se snažit zdražit co nejméně, věříme, že to nijak neohrozí kluby ani veřejnost,“ řekl jednatel společnosti Kultura a sport Chomutov Radek Holuša.

V Lounech se nyní za ledovou plochu platí ve všední den odpoledne a večer 2000 korun za hodinu. Za veřejné bruslení dá dospělý 40 korun, dítě do 110 cm 20 korun, v úterý a ve středu pak 30 a 15 korun.

„Do konce roku budou ceny stejné, máme do té doby fixované ceny. Od ledna se teprve uvidí podle toho, jaké ceny budou. Zdražování hrozí, ale je to zatím předčasné, opravdu uvidíme, až jaké budou ceny. Věřím, že pokud zdražení bude, tak bude malé,“ dodal šéf Lounské správy sportovních areálů Radek Příhoda.