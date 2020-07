K jezu na řece Kamenici v Havlíčkově ulici v České Kamenici se nehlásí žádná ze státních organizací. To ale může přinést lidem žijícím podél řeky nemalé problémy. Po nedávných deštích se totiž zhroutila část opěrné zdi a nyní hrozí, že při další průtrži může dojít i k poškození silnice ležící jen několik metrů od koryta.

Českokamenická radnice se už několik let dohaduje s několika úřady, komu jez a zeď patří. Nyní se na ně snaží kvůli obavám z možného poničení silnice znovu apelovat a přimět je k co nejrychlejšímu řešení. „Je to podle mne klasický úřední šiml. Je tam jez, který nemá vlastníka. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už nejméně rok řeší to, že musí zadokumentovat, že jez existuje, zapsat jej do katastru a následně převést na Povodí Ohře,“ popsal peripetie s nábřežní zdí českokamenický starosta Jan Papajanovský s tím, že město nemůže zeď opravit, protože mu nepatří.

Ze stejného důvodu se k opravě nechce hlásit ani správce státního majetku ÚZSVM. „Zdi nejsou ve vlastnictví ÚZSVM, opěrné zdi jsou součástí pozemku, jemuž slouží jako opora a ochrana. Z těchto důvodů bychom ani nemohli vynakládat prostředky ze státního rozpočtu na opravy cizích nemovitostí,“ uvedl mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka.

Podle dokumentů, které má Deník k dispozici, ale zřícená zeď neslouží jako opora a ochrana pozemku, na kterém stojí. Podle rozhodnutí krajského vodoprávního úřadu je totiž součástí takzvaného nadjezí, které patří nedílně k jezu.

Řeku Kamenici spravuje jiná státní organizace, Povodí Ohře. Ale ani ona nemůže opravu zdí zaplatit, protože je nemá v evidenci svého majetku. Podle Papajanovského by Povodí přitom zeď rádo opravilo. Nyní alespoň vyjmulo z koryta části zdi a provizorně je vrátilo zpět. To ale není stálé řešení. „S Povodím Ohře jednáme ohledně jezu, který jako stavba není evidován v katastru nemovitostí, není zaměřen a není tedy ani evidován v majetku ÚZSVM. Už delší dobu tak jednáme s Povodím Ohře o tom, jak stavbu jezu legalizovat a vložit do katastru nemovitostí,“ doplnil Ležatka.

Pro lidi žijící v sousedství zřícené zdi ale mohou mít další průtahy v už tak dlouhém jednání nepříjemné dopady. Řeka nyní teče pouhé tři metry od silnice a v případě dalších přívalových dešťů nebo větších povodní nebude vodě nic bránit v tom, aby ukousla další část pozemků mezi ulicí a řekou Kamenicí. „Nejspíš se k tomu budeme muset postavit a nějak toto místo provizorně zajistit. Za zdí je totiž jen navážka a s každým deštěm se situace výrazně zhoršuje. Za silnicí jsou pak rodinné domky, které by to mohlo také ohrozit,“ dodal starosta Jan Papajanovský.

Podobnou peripetii, která může vést ke škodám na majetku, před lety zažili také ve Varnsdorfu. Tam se stát nemohl domluvit s městem, kdo je vlastníkem Červeného kostela. Nakonec soud rozhodl, že patří městu. To následně začalo s nákladnou rekonstrukci, která má kostel proměnit v kulturní centrum.