Zdroj: Deník„Máme všechny souhlasy až na vyjádření úřadu územního plánování v Děčíně, o které jsme také požádali. Stavební úřad nám dal zamítavé stanovisko několik dní po lhůtě s tím, že celý záměr je v rozporu s územním plánem,“ popisuje peripetie českokamenický starosta Jan Papajanovský s tím, že si byli vědomi toho, že jeden dům v souladu s územním plánem není, druhý ale ano. A právě na ten chtěla Kamenice vydat stanovisko. Zároveň připouští, že tím celou věc udělali zbytečně procesně složitou.

Děčínský magistrát postupoval v rozporu se zákonem, když nebyl schopen vydat potřebný dokument ve lhůtě, kterou mu právní předpisy určují. „Vlivem okolností, mimo jiné kolapsem počítačové sítě magistrátu, došlo k tomu, že byla překročena zákonná lhůta 30 dnů pro vydání závazného stanoviska, a tím nastala fikce souhlasného závazného stanoviska bez podmínek,“ vysvětluje překročení limitů děčínskými úředníky mluvčí magistrátu Luděk Stínil s tím, že s ohledem na rozpor s územním plánem nebylo možné vydat souhlasné stanovisko.

Právě fikce souhlasu využila Česká Kamenice v dalších krocích potřebných k získání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci, bez které si stavbu domova se zvláštním režimem nebude moci dovolit. Následovalo několik dalších měsíců jednání s děčínskými úředníky a vše spělo k vydání stavebního povolení na dům, který architekti naplánovali podle nyní platného územního plánu. „S příslušným referentem jsme se domluvili, stejně jako s CHKO, na určitých změnách. Ty jsme provedli a od CHKO jsme souhlas dostali. Děčín nás ale podrazil a souhlas nám nedal. Ten referent to dnes popře, že nic takového neřekl,“ říká rozhořčeně starosta.

Magistrát se ale obrátil na krajský úřad, který je v tomto případě nadřízeným orgánem, aby souhlas fikcí zrušil. Hejtmanství má na rozhodnutí šest měsíců, magistrát ale naléhal na to, aby rozhodl co nejrychleji. V den, kdy mělo být vydáno stavební povolení, z Ústí nad Labem dorazilo zrušení fikce souhlasu. „Krajský úřad nevzal na vědomí to, že chceme stavět jen jeden dům. V dokumentaci sice máme nakreslené oba domy, ale jen proto, že nás to vyšlo na stejné peníze, jako by nás stálo projektování jednoho domu,“ vysvětluje starosta. I to se snažil spolu se svými kolegy vysvětlit na magistrátu. Ale neúspěšně.

Jedním z argumentů děčínského úřadu bylo také to, že se jedná o zastavění proluky a v takovém případě by měly být nové domy stejně vysoké jako okolní zástavba. Problém je v tom, že okolní domy mají různou výšku, navíc se jedná o prostranství o ploše téměř 3 000 metrů čtverečních.