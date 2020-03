Hodně hluboko do kapsy bude muset sáhnout případný zájemce o koupi Lužické nemocnice v Rumburku. Insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová ji prostřednictvím realitní kanceláře nabízí za 63 miliony korun. Cena, za kterou je předlužená nemocnice na prodej, je tak známá po téměř osmi měsících po vyhlášení insolvence

Oněch 63 milionů je nejnižší cena, za kterou budou nemocniční budovy k mání. „Rozhodující bude výše nabídky. Pokud budou dvě nabídky podobné, upřednostníme provozovatele zdravotnických služeb,“ řekla insolvenční správkyně.

Zda se o koupi zdravotnického zařízení bude ucházet Ústecký kraj, zatím není jasné. Rozhodnout o tom budou muset krajští zastupitelé. „Nyní začneme studovat všechny podklady. Do konce dubna, do kdy se mají podat nabídky, je relativně dost času,“ poznamenal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák s tím, že by se případnou koupí mohli zastupitelé zabývat na svém jednání 20. dubna.

Kraj se bude rozhodovat

Na prodej jsou tři budovy Lužické nemocnice. Kromě hlavní části, kde je interna nebo chirurgie, prodává insolvenční správkyně také pavilon v Podhájí, kde v dávné minulosti bylo plicní sanatorium Frankenstein, a polikliniku.

Koupit si je možné všechny budovy najednou, ale také každou zvlášť. Při prodeji na části je poliklinika nejlevnější, nejnižší nabídka na tento objekt by měla dosáhnout deseti milionů korun. Podhájí pak znalec odhadl na 17 milionů korun. Nejdražší je pak hlavní nemocniční budova, která je oceněna na 36 milionů.

Rozdělení nemocnice na tři díly se však nelíbí náměstkovi hejtmana Rybákovi. „Nemyslím si, že insolvenční správkyně odvedla dobrou práci, pokud skutečně měla úmysl nemocnici zachovat. V jednotlivých blocích jsou věci, které ten, kdo zde bude chtít provozovat nemocniční zařízení, nepotřebuje,“ řekl náměstek hejtmana. Rybáková slova ovšem insolvenční správkyni zaskočila. „Jedním z důvodů, proč jsme prodej budov rozdělili na tři díly, byl i požadavek Ústeckého kraje, který říkal, že k zajištění péče nepotřebuje všechny nemovitosti,“ podivila se Jinochová Matyášová.

Lužická nemocnice spadla do insolvence loni v červenci, když zastupitelé Rumburka, který je vlastníkem špitálu, odmítli uhradit více než padesátimilionovou ztrátu. Do insolvenčního řízení byly přihlášené pohledávky za téměř 90 milionů korun. Soud následně rozhodl o vyhlášení konkurzu.