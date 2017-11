Špatná úroda brzy zastaví i moštárny, ovoce není ani na pálení

Děčín - Za velmi špatnou úrodou mohou především jarní mrazy.

Až desítky procent horší úrodu zaznamenali ovocnáři v letošním roce. Kvůli tomu se například ani pořádně nerozjeli moštárny, nemají totiž co moštovat. O trochu lepší situace je i v pálenicích.



„Loni jsme v našich sadech nestíhali sklízet a nestíhala ani naše moštárna, letošní sezóna je tak o 80 procent horší. Vidím to nejen v našich sadech, ale i u zákazníků,“ popisuje špatnou úrodu Michaela Špičková, která má v děčínské firmě Valdemara Grešíka na starosti ovocnářství a sady.



Ty má Valdemar Grešík v okolí Velemína na Litoměřicku, kde se stará o přibližně deset hektarů sadů. Letos daly jen přibližně deset tun jablek. V minulých letech to bylo mnohonásobně více.

Velký nedostatek ovoce se může projevit také na cenách v obchodech. A to nejen v cenách samotného ovoce, ale i výrobků z nich jako jsou třeba mošty nebo pálenky. Česká jablka tak již nyní mnohdy stojí více než exotické ovoce jako jsou pomeranče nebo mandarinky, které na cestě do Čech stráví tisíce kilometrů na lodi nebo kamionu.

„Loni jsme otevřeli moštárnu a pálenici a během prvního týdne jsme zaplnili veškeré kvasné nádoby jen švestkami. Letos mi volali, jestli má cenu přijet s jedním košíčkem švestek,“ říká ovocnářka jednoho z největších zpracovatelů ovoce v regionu.



Moštárna loni zpracovala každý týden několik tun jablek, Loňská úroda vydržela až do jarních měsíců, kdy v moštárně v Bělé udělali poslední mošt z loňské úrody.

O tom si může letos jen nechat zdát. Kvůli velkému nedostatku jablek se tak moštárny prakticky ani pořádně nerozjely a ukončují již svůj provoz.



Na jeden litr moštu je potřeba mezi šesti až osmi kilogramy jablek, to podle toho, nakolik jsou šťavnatá.

Na kvalitě jablek se ale ani špatný rok nepodepsal.



Na moštování většinou lidé dávají jablka, která nejsou tak pěkná a nehodí se ke skladování. Pokud jsou dobrá a mají vhodné podmínky, bez problémů vydrží až do jara.



Podle Špičkové hlavní vinu za letošní neúrodu nesou jarní mrazíky, které poškodily většinu ovocných stromů. A to nejen v České republice, ale napříč celou Evropou.



„V našich sadech máme i včely. A ve chvíli, kdy měly vylétnout, zůstaly kvůli zimě v úlech,“ přibližuje další velký problém ovocnářů Špičková.



Podobné zkušenosti mají i další pěstitelé sdružení v Ovocnářské unii.

Vinaři se například snaží ochránit své vinice před mrazy vykuřováním, mlžením nebo rozděláváním ohňů. To je ale tak nákladné, že by se to sadařům zaměřeným na pěstování ovocných stromů většinou nevyplatilo. A pokud by takové náklady zahrnuli do ceny jablek nebo třešní, výrazně by musela stoupnout jejich cena. Tím by naopak mohl klesnout zájem u zákazníků.

Dalším důvodem je velké sucho, kdy stromy pouští poměrně hodně nezralého ovoce.



Zemědělci se mohou pojistit pro jiné škody, ale proti škodám způsobeným mrazíky to nelze. Žádná česká komerční pojišťovna totiž takové pojištění nenabízí. A tak zemědělcům nezbývá než jen sčítat ztráty.



Ovoce je tak málo, že nová moštárna, kterou Valdemar Grešík tento týden otevřel, dokáže zpracovat úrodu z jeho sadů během několika hodin. Za hodinu totiž udělá mošt z pěti tun jablek.



Po třech letech provozu menší moštárny tak výrazně rozšířil kapacitu moštárny, na kterou jsou napojené i další provozy spojené se zpracováním ovoce a zeleniny. Kromě moštu zde totiž vyrábí například čatný nebo džemy.



V nové moštárně najde přímo i nepřímo práci několik desítek lidí.