V den akce bude po startu jednotlivých závodů na krátkou dobu uzavřen Tyršův most. Už od středy 1. února je uzavřeno parkoviště u městské knihovny. To slouží jako zázemí pro organizátory a závodníky. Zaparkovat tu nebude možné do neděle 5. února. Kvůli dětské trase budou uzavřeny Rytířská ulice od křižovatky s ulicí Polabí a ulice Polabí od parkoviště ke kempu.