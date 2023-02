Do Děčína dorazil Spartan, běhat městem i jeho okolím se vydaly stovky lidí

/FOTO/ Poprvé v historii dorazila série populárních závodů Spartan do Děčína. Několik stovek běžců rozdělených do věkových kategorií se vydalo v sobotu 4. února na tratě deset a dvacet kilometrů, které je zavedly do okolí Děčína.

Do Děčína dorazil závod Spartan. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura