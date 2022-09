Soutěsky říčky Kamenice, oblíbený cíl výletů v Hřensku, se letos určitě turistům neotevřou. Jsou nebezpečné, konstatovali odborníci. Kdy se tam návštěvníci podívají? To je zatím hodně nejisté, zástupci Hřenska doufají, že na jaře, správa parku prozatím termín zpřístupnění nechce ani odhadovat. Naopak už brzy by se první turisté mohli vrátit na Pravčickou bránu.

Do několika týdnů by mohla být otevřená cesta ve směru z Hřenska přes rozcestí Tři prameny. Zpřístupnění Gabrieliny stezky z Mezní Louky potrvá mnohem déle. „Intenzivně nyní pracujeme na zpřístupnění alespoň jedné cesty k Pravčické bráně. Pracuje se na cestě od rozcestí Tři prameny přes Dlouhý důl. Odstraňujeme rizikové stromy, sanují se nebezpečná místa, v celém prostoru probíhá náročný geologický průzkum. Musí to být bezpečné. Je naší snahou tuto cestu otevřít co nejdříve,“ informoval Richard Nagel ze správy národního parku.

„Počítáme, že ji zpřístupníme v řádech několika týdnů. Pokud vše půjde dobře, nebude nám to příliš komplikovat počasí, neobjeví se nic neočekávaného, tak by mohlo být reálné zpřístupnění této cesty v průběhu října,“ sdělil ředitel odboru veřejných vztahů správy parku.

A kdy se k Pravčické bráně vydají turisté od Mezní Louky? Začít by se na ní mělo pracovat hned po otevření cesty od Tří pramenů. „Zpřístupnění Gabrieliny stezky je složitější, vyžádá si delší čas, v řádech měsíců. Jsou tam osmdesátimetrové skalní stěny zasažené požárem, průzkum tam bude složitější,“ vysvětlil Nagel. Práce na všech místech výrazně komplikuje fakt, že jsou velmi špatně přístupná.

Soutěsky zůstanou zavřené

Původní optimistický odhad vedení Hřenska, že by se ještě letos turisté mohli do soutěsek vrátit, nyní padl. Správa Národního parku České Švýcarsko oznámila, že v soutěskách je stále velmi nebezpečno, hrozí pády kamenů i ohořelých stromů. „Letos bohužel lodičky a soutěsky otevřené nebudou,“ potvrdil starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Kvůli hrozícímu velkému nebezpečí na doporučení správy parku tak přerušili práce tam i zaměstnanci obce. Soutěsky, stromy a také skály, poškodil obří lesní požár, který v Českém Švýcarsku vypukl letos 24. července. Jeho hašení trvalo 20 dní.

A kdy tedy soutěsky turisté opět uvidí? Zatím se neví. „Upínáme se k tomu, že by to mohlo být příští rok v dubnu. Ale uvidíme, záleží na tom, kdy nás tam správa parku pustí, kdy bude konstatováno, že je to tam bezpečné,“ podotkl starosta Hřenska.

Správa Národního parku České Švýcarsko ale zatím optimistické zprávy nemá. „Situace v soutěskách Kamenice je nejkomplikovanější. Je to tam nyní velmi nebezpečné. V případě soutěsek si ani netroufáme naznačit termín,“ konstatoval Nagel.

Dominantní zdroj příjmů

V průběhu srpna dělníci v parku pracovali na zpřístupnění komunikace z Hřenska na Mezní Louku, ta už je od 1. září otevřená. Omezený turismus ovšem velmi trápí obec Hřensko i tamní podnikatele. Samotné Hřensko, které mimo jiné provozuje lodičky v soutěskách, přichází o miliony korun. Peníze z turismu jsou dominantním zdrojem příjmů pro obecní kasu.

Destinační agentura České Švýcarsko a Ústecký kraj vyčíslily zatím škody jen v cestovním ruchu na zhruba 500 milionů korun. Podle odhadů destinační agentury region každý den přichází kvůli omezenému turismu o zhruba 9 milionů korun.

Tamní podnikatelé proto žádají o pomoc stát. Obce již mohou žádat o dotace ze Státního fondu životního prostředí, o pomoci podnikatelům jednají ministerstva pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu. Podporu a pomoc místním podnikatelům vláda přislíbila.

Podnikatelé v Hřensku a okolí jsou nyní často v tíživé situaci. Přežili koronavirové období, když měla přijít nejlepší část sezony, zasáhl je požár. „Od 1. září jsou u nás dveře otevřené. Ubytovaných je však jen hrstka z původních rezervací a nemáme vidinu razantního zlepšení. Prodlužování uzávěr velice ovlivňuje návštěvnost resortu a pokud se co nejdříve neotevře Pravčická brána nebo soutěsky, nemůžeme rozhodně očekávat zásadní zlepšení. Škody nám denně narůstají o desítky tisíc korun a nejen my máme obavy o naši další existenci," konstatoval majitel Rezortu Mezná Roman Pluháček.