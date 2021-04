První pasažéři se lodičkami každoročně vozí o Velikonocích, nejinak tomu bude i letos. „Lodě jsou na vodě, pracovníci připraveni, na Velký pátek v 9 hodin vyplouváme,“ hlásí starosta Hřenska Zdeněk Pánek. Prozatím bude přístupná ale jen Edmundova soutěska. Divoká, ležící výše proti proudu, by měla být otevřena během příštích 10 až 14 dnů. V této části soutěsek se totiž bude ještě pracovat na odklízení suchých stromů. Ale ani po jejím zprovoznění nebude možné kvůli nebezpečí pádu stromů celou letošní sezonu vystoupit na horním přístavišti, návštěvníci se tak projedou za cenu jednosměrné jízdenky tam i zpět.

Provoz lodiček je připravený také po bezpečnostní stránce, aby odpovídal protiepidemickým opatřením. Do zrušení zákazu cestování za výlety mimo okresy se tak lodičkami mohou svézt pouze lidé z děčínského okresu. „Na lodičkách bude snížena kapacita na polovinu, běžně se do nich vejde 25 lidí. Cestující budou muset mít respirátory stejně jako ve vlaku nebo autobusu. Pokud by jej někdo zapomněl, obsluha bude mít k dispozici náhradní,“ řekl hřenský starosta. Pokud nebudou turisté z jedné rodiny, budou také muset mezi sebou držet dvoumetrové rozestupy.

Zatímco v předchozích letech pracovalo Hřensko během zimy na vylepšení jednoho z největších lákadel Národního parku České Švýcarsko, letos se společně se správou parku zaměřilo především na to, aby bylo možné do soutěsek turisty vůbec pustit. Po kůrovcové kalamitě totiž zůstalo stát i na více než stometrových skalách 150 stromů, které hrozily pádem přímo do řeky nebo na turistickou stezku. „Domluvili jsme se se správou parku, že likvidaci stromů, které spadnou do koryta řeky, zaplatíme my. Ty, které spadnou na stezky, zlikviduje správa parku,“ popsal komplikace poslední zimy Pánek. Práce firmy, která měla na starosti pokácení a splavení kmenů, vyšla Hřensko na přibližně půl milionu korun. Zhruba stejnou částku pak dala na platy téměř desítky zaměstnanců, kteří na zprovoznění soutěsek v posledních týdnech intenzivně pracovali.

I s ohledem na investované peníze je pro Hřensko důležité, že může lodičky spustit už nyní. Loni totiž začaly kvůli covidu lodě jezdit Kamenicí až 17. května, což znamenalo pro obec velké ztráty.

Kaňon Kamenice je nejpřísněji chráněným územím národního parku. „Zásahy pro zajištění bezpečnosti lidí jsou možné, musí však být provedeny velice citlivě. Naopak v žádném případě nejsou přípustná intenzivní preventivní opatření, ta by vedla nejen k velkým škodám na přírodním prostředí,“ vysvětlil ředitel správy národního parku Pavel Benda s tím, že takové zásahy by mohly situaci také zhoršit, například zvýšením hrozby skalních řícení.

Soutěsky Kamenice patří k nejnavštěvovanějším oblastem Národního parku České Švýcarsko, v turistické sezoně sem každoročně zamíří přes 300 tisíc návštěvníků. Naopak v zimním období je návštěvnost soutěsek marginální.

Z hlediska přírodních poměrů se jedná o extrémní stanoviště, na kterém trvale panuje vyšší riziko řícení skal, sesuvů kamenů, pádu stromů nebo jejich částí a v jarním období či při přívalových deštích i hrozba povodní. Turisticky zpřístupněna byla lokalita od roku 1890, kdy také začaly plavby na pramicích Edmundovou soutěskou.