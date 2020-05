Tělo mladíka našli lidé v centru Varnsdorfu o Velikonočním pondělí v roce 2017. Krátce poté zadržela policie jeho podezřelého kamaráda a obvinila ho z vraždy.

K činu se vrah přiznal. Dříve ale soud rozhodl, že vrah trpěl schizofrenií a byl nepříčetný. Nařídil tak ústavní léčbu v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. Tam se ale mladík jako psychicky nemocný nechoval. „V průběhu ochranného léčení, které bylo zdejším soudem uloženo, byly zjištěny skutečnosti, které důvodně zpochybnily původní závěry znaleckého zkoumání,“ potvrdil již dříve soudce Jiří Blažek.

Soud si proto nechal zpracovat revizní ústavní posudek odborníky z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. „Z něho jednoznačně vyplynulo, že původní závěry znaleckého zkoumání nebyly správné a že zde nebyly dány podmínky pro zastavení trestního stíhání pro nepříčetnost. Z tohoto důvodu soud obnovu povolil,“ doplnil dříve soudce.

Za obnovení procesu bojoval otec zavražděného mladíka. Ten je přesvědčený, že obviněný vše jen předstíral. „Svědek potvrdil, že vrah řekl mému synovi už hodinu před vraždou, že ho zabije. Hodinu měl tedy na to, si to rozmyslet. Počkal si, až Dominik půjde domů, a v parku ho zabil,“ řekl dříve. Obnovení procesu požadovaly i tisíce lidí v petici. Obviněnému mladíkovi za vraždu hrozí až 18 let vězení.