Děčínský soud ani v jednom ze tří případů návrhu na uvalení vazby nevyhověl.

Podle názoru státního zástupce měli do vazby zamířit dva zkušební komisaři a manželka jednoho z nich, policie je viní z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Ve čtvrtek odpoledne ale byli všichni tři na svobodě. Návrh na uvalení vazby na jednoho z komisařů zamítl soud už ve středu pozdě večer, další dva obvinění odešli od soudu na svobodu ve čtvrtek.

Státní zástupce požadoval pro všechny tři obviněné vazbu ze všech tří zákonných důvodů. Tedy z obav před útěkem a vyhýbání se trestnímu stíhání, možnému ovlivňování svědků a možnému pokračování v trestné činnosti. „Soud má za to, že je prokázáno, že se skutky tak, jak jsou popsané v obvinění, staly. Nicméně jsem neshledal vazební důvody,“ vysvětlil soudce Marek Bříza.

Radnice komisaře postavila mimo službu. „Ani jeden z komisařů se nedostavil do práce a my budeme dále postupovat podle platných zákonů,“ řekl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. V praxi to znamená, že oba obvinění muži se ke své práci zkušebního komisaře nedostanou a nebudou tak mít možnost, jak pokračovat v činnosti, kvůli které je policie stíhá.

Postavení komisařů mimo službu má podle soudce Břízy vliv také na obviněnou manželku jednoho z nich, která také nebude mít možnost pokračovat v trestné činnosti. Oběma komisařům hrozí až deset let za mřížemi, ale ani tato skutečnost na vazbu nakonec nestačila.

„Co se týče útěkové vazby, musí pro její uplatnění podle nálezu Ústavního soudu obviněným reálně hrozit alespoň osm let. Což vzhledem k jejich trestní minulosti nelze předpokládat. Samozřejmě ale nemohu předjímat, jak v jejich věci bude rozhodnuto,“ uvedl soudce. Obvinění navíc žijí ve Varnsdorfu a jeho okolí, mají zde rodiny a zázemí. Není proto podle soudu důvodný předpoklad, že by utekli.

Pro uvalení vazby z obav z ovlivňování svědků podle soudu také nebyly žádné konkrétní důkazy, jednalo se pouze o hypotetickou obavu. Soudce Bříza obviněné ale upozornil, že pokud by se v budoucnu svědky ovlivňovat snažili, mohou být vyšetřováni vazebně i později.

Na zadržení dvou zkušebních komisařů z varnsdorfského městského úřadu upozornil jako první v úterý odpoledne Deník. Tentýž den detektivové z děčínské hospodářské kriminálky udělali několik domovních prohlídek a prohlídku kanceláře na varnsdorfské radnici. Odnesli si z nich počítače a také dokumenty.

Kromě komisařů policie zadržela také ženu jednoho z nich a provozovatele autoškoly. Ten je čtvrtým obviněným – na kšeftování s řidičáky se měl také podílet. Později policie uvedla, že má zdokumentovány 23 případů korupčního jednání. Dohromady měli obvinění ovlivnit výsledky zkoušek potřebných k získání řidičského oprávnění u 722 žadatelů během pouhých sedmi měsíců.