Za ránu nožem dostala mladá žena u soudu čtyři roky, zločin překvalifikovali

Žalovali ji za pokus o vraždu, hrozilo jí až 18 let. Za ránu nožem do břicha o 6 let staršího partnera ale nakonec dostala 22letá Vendula Králíková z Varnsdorfu 4 roky ve věznici s ostrahou.

Obžalovaná Vendula Králíková u ústeckého soudu | Foto: Deník/Jaroslav Balvín