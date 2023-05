Jednání mezi všemi politickými stranami se naplno rozjela hned po rozpadu koalice ANO a SPD na dubnovém zastupitelstvu, kdy zastupitelé odvolali další čtyři radní. Nejsilnější klub ANO opakovaně jednal s druhým nejsilnějším subjektem Volbou pro Děčín (VPD) a Našim Děčínem, které se sešly také ve středu odpoledne. „Prozatím nejsme na ničem pevně domluvení. Jednání budou pokračovat v pondělí večer. Ale myslím, že je to na dobré cestě,“ řekla lídryně Volby pro Děčín Anna Lehká. Současné největší opoziční uskupení spolu s Našim Děčínem při jednání předložilo návrh na snížení počtu radních na sedm. Doposud chod města řídilo devět radních, tedy zákonem povolený nejvyšší možný počet. V sedmičlenné radě by pak podle představ Našeho Děčína a VPD většinu čtyř hlasů ANO, dva radní by připadli pro VPD a jeden pro Náš Děčín, který podporoval snížení počtu radních již na začátku volebního období. Město by díky snížení počtu radních ušetřilo nejméně čtvrt milionu korun ročně.

Nejsilnějším členem takové koalice by mělo být ANO. „Jednání se vyvíjí k závěru, na vyjednání podrobností, jako je počet radních nebo náměstků, máme ještě čtyři pracovní dny. SPD v tomto figurovat nebude, proto bude ve středu na programu také odvolání náměstka. S SPD nemáme žádný koaliční potenciál. Rozejdeme se v dobrém, ale nejde to dál,“ uvedl primátor Jiří Anděl (ANO) s tím, že s SPD by mělo ANO jen velmi těsnou většinu. Pokud se nová trojkoalice domluví, měl by Anděl pokračovat i nadále v čele města.

V Děčíně pátého radního nezvolili, rada je nadále nefunkční

Nadějně vidí jednání třech stran také lídr Našeho Děčína Ondřej Smíšek. „Vypadá to, že se domluva rýsuje. Nejsme zatím domluvení na počtu radních nebo personálním složení,“ uvedl Smíšek. Ten by měl být radním za Náš Děčín.

Podle lídra SPD Jaroslava Foldyny je věcí hnutí ANO, koho si vybere jako koaličního partnera a jak se bude situace v Děčíně dál vyvíjet. „Oficiálně nic nevím, podle zpráv, které se ke mně donáší to tak má být. Beru to jako politickou realitu. Pokud bychom měli o dva zastupitele víc, byli bychom atraktivnější. Ale nemáme. Rozhodně nejsem kvůli tomu zatrpklý,“ řekl Deníku Foldyna.

Pokud by se tato tři uskupení dohodla, vznikla by nejsilnější koalice za několik posledních desítek let. K dispozici by totiž měla mít 18 hlasů z 27. Deset zastupitelů má ANO, VPD pět a Náš Děčín tři. Druhou variantou je pak trojice ANO, SPD a ODS. Nové vedení města by si zastupitelé měli zvolit ve středu 17. května. Zastupitelé se tak nyní schází v týdenním taktu.

Přibere ANO a SPD k sobě ještě někoho? Strany jednají o nové koalici v Děčíně

Vedení Děčína se začalo rozpadat na dubnovém jednání, kdy zastupitelé zcela jasnou většinou 22 hlasů odvolali tehdejšího prvního náměstka primátora Jana Skalického (ANO). O měsíc později pak skončili další čtyři radní – Miroslav Šefara, Ivana Poschová (oba SPD), Jitka Flachsová a Radek Kudrnáč (oba ANO). Tím klesl počet radních pod zákonem vyžadovanou hranici alespoň pěti členů rady a ta se tak stala neschopnou usnášení. Ve středu 10. května se stávající vedení snažilo dovolit pátého člena rady, ale neúspěšně.