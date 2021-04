Do zasněžené krajiny se probudili lidé ve středu 7. dubna na Děčínsku. Zasněžené přitom nebyly pouze vrcholky kopců nad Děčínem nebo na Šluknovsku, sníh ležel i v mnohem níže položených městech jako je Děčín.

Děčín zasypal v povelikonočním týdnu sníh. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Po letních teplotách z minulého týdne, kdy rtuť teploměru šplhala k 25 stupňům Celsia a lidé se chodili do parků opalovat, je návrat zimy o to nepříjemnější. Chladno se sněhovými přeháňkami by přitom podle meteorologů mělo být ještě několik dnů, celý duben by pak měl být chladnější než předchozí dny.