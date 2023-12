/FOTO, VIDEO/ Na několik měsíců se uložilo k zimnímu spánku také spáleniště po loňském ničivém požáru v Českém Švýcarsku. Z radostně zelené, která mnoho míst zasažených požárem prozářila na jaře a v létě, přešlo do kontrastní bílé a černé.

Pláně v Českém Švýcarsku zasypal sníh. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Stačí odbočit z hlavní silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou a po několika stovkách metrů se do daleka otevře krajina. Dnes je zde zasněžená planina, ještě před několika lety zde byl temný smrkový les, který byl vysázený v první polovině minulého století. „V letech 2016 a 2017 jsme se tuto monokulturu snažili přebudovat na smíšený les. Nechali jsme přijet harvestor, který výběrově vytěžil část porostu. Dostalo se tak do lesa více světla a mělo to podpořit cílové dřeviny, především listnaté,“ vysvětluje záměry s lesy v národním parku jeho mluvčí Tomáš Salov.

Na další práci ale správa parku neměla dostatek času. V roce 2018 ale udeřilo extrémní teplo a sucho, smrky stály téměř celý rok na suchu, což je oslabilo. Začaly tak podléhat útoku kůrovce a celý les v této lokalitě postupně odumřel. „V Černém dole jsme se snažili zastavit šíření kůrovce kácením. To se ale ukázalo jako nefunkční, navíc to produkuje jen rozsáhlé holiny. Později jsme se rozhodli nechat souše stát, protože mikroklima je díky stojícím souším o něco málo příznivější,“ říká mluvčí správy národního parku. Že se jednalo o lepší krok ukazuje pohled do krajiny. V místech, kde zůstaly souše stát, je i po požáru zřejmé mnohem intenzivnější zmlazení, než je tomu na holinách.