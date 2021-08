Kandiduje 17 stran. O Sněmovnu je o třetinu menší zájem než před čtyřmi lety

Výrazně menší je letos zájem mezi politickými stranami a hnutími o sněmovní volby v Ústeckém kraji. Do 3. srpna, kdy byl nejzazší termín pro podání kandidátek, se do souboje o voliče přihlásilo sedmnáct stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi lety jich bylo o sedm více. Dohromady by mohlo kandidovat až 442 lidí za předpokladu, že všechny strany naplní kompletně kandidátky.

Andrej Babiš se v Ústeckém kraji postaví proti Ivanu Bartošovi. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Zájemci o místa ve Sněmovně museli podat své kandidátky do úterý 3. srpna, v Ústeckém kraji tuto možnost využilo celkem sedmnáct subjektů. Jaké je složení kandidátek, zatím krajský úřad zveřejnit nemůže. Krajské úřady nyní mají čas do 9. srpna listiny přezkoumat, do stejné doby mohou kandidující subjekty doplnit i další jména. Následně budou mít strany do 19. srpna čas odstranit chyby. Některé strany již ale své kompletní kandidátky zveřejnily, jiné alespoň lídry. Je tak již nyní jasné, že do voleb v Ústeckém kraji půjde premiér Andrej Babiš, předseda Pirátů Ivan Bartoš, místostarosta Litoměřic Karel Krejza nebo bývalý sociálnědemokratický poslanec Jaroslav Foldyna, který bude lídrem kandidátky SPD. Politolog z ústecké univerzity Daniel Kroupa si myslí, že při rozhodování o lídrech se posuzují zejména šance na získání co největšího procenta hlasů. Ústecký kraj bývá považován za baštu ANO, kromě hejtmana má čtyři primátory a řadu starostů. „Středočeský kraj je z tohoto hlediska pro Babiše příliš rizikový, protože by tam proti němu stáli poměrně silní protikandidáti,“ myslí si Kroupa. Známka za očkování? Nestandardní, říkají ředitelé škol v kraji Přečíst článek › Podle jeho názoru svou roli sehrálo také to, že na severu Čech kandiduje šéf Pirátů Bartoš. „Pro stávajícího premiéra bude pro případné povolební vyjednání výhodné tohoto kandidáta porazit při přímé konfrontaci,“ dodává politolog. O hlasy voličů se budou ucházet všechny současné sněmovní strany, ale i partaje mimoparlamentní. Kandidátku hnutí bývalého elitního policisty Roberta Šlachty Přísaha spojuje bývalé povolání šéfa hnutí. Je na ní totiž řada expolicistů. Jedničkou je bývalý detektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jaroslav Pelc, dvojkou bývalý důstojník zásahové jednotky Roman Krojidlo a trojkou někdejší příslušník ozbrojených složek Karel Hajdina. Do této kategorie patří také starosta Starých Křečan František Moravec nebo bývalá tajemnice rumburského městského úřadu Dagmar Žáková. Sociální demokraty, kteří v posledních letech zažívají mohutný odliv voličů, povede kontroverzní starosta Krupky Zdeněk Matouš. Toho oponenti obviňovali z toho, že si před koncem na hejtmanství zařídil nové pracovní místo v čele teplického muzea. Nové vedení kraje jej ovšem záhy odvolalo. V oranžovém dresu se bude o hlasy ucházet také Radek Scherfer, bývalý předseda představenstva Krajské zdravotní nebo štětský starosta Tomáš Ryšánek. Proměna za půl miliardy. Chystané centrum v Ústí napoví, co s uhelným regionem Přečíst článek › Řadu starostů je možné najít i na kandidátce Pirátů a STAN. Na trojce je starostka Malých Žernosek Petr Liška, bývalý starosta Litvínova Milan Štovíček na pětce nebo starostka Trmic Jana Oubrechtová.

V seznamu zveřejněným krajským úřadem je možné ale najít i méně obvyklé uchazeče o sněmovní křesla, jako je například Hnutí Prameny nebo Švýcarská demokracie. Ne všichni ale zřejmě myslí svou kandidaturu vážně, například uskupení urza.cz. To má v názvu své kandidátky: „Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit. Odmítneme každou politickou funkci; nechceme totiž lidem nařizovat, jak mají žít. Máme jinou vizi. Jdeme jinou cestou.“ Zatímco v letošních přehledu podaných kandidátek je řada nováčků, někteří tradiční uchazeči v seznamu zveřejněném krajským úřadem chybí. Platí to například pro SPR – Republikánská strana československá Miroslava Sládka, národní socialisty nebo DSSS, kterou ministerstvo vnitra dlouhodobě zařazuje mezi extrémistické strany. Strana okolo Tomáše Vandase měla původně kandidovat společně s Volným blokem, své kandidáty ale tento týden stáhla.

