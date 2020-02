Navečer zastavili celníci ke kontrole v Drážďanské ulici v Ústí nad Labem osobní auto. Adeiheid poradil svým dvounohým kolegům, aby se podívali na prostor pod sedačkou řidiče.

„Celníci kontrolou zásuvky pod sedadlem řidiče objevili krabičku od mobilního telefonu, ve které byly 4 zatahovací sáčky obsahující bílý prášek o hmotnosti 5,6 gramů. Test reagoval pozitivně na kokain. Jen o chvíli později už celníci stavěli ke kontrole další vozidlo. Služební pes označil řidiče. Kontrolovaný Ústečan vyndal z kapsy kabátu předměty krabičku od filmu obsahující rostlinnou sušinu a papírovou krabičku od žvýkacího tabáku, ve které se nacházely 2 zatahovací sáčky se stejnou látkou. Bylo to 9 gramů marihuany,“ vzpomíná Jiří Nejedlý, mluvčí Celního úřadu pro Ústecký kraj.

Řidiči byli předáni do péče policejního oddělení v Ústí nad Labem Krásném Březně. Celníci pochválili čtyřnohého kolegu Adeiheida, jak byl úspěšný. Do třetice všeho dobrého při silniční kontrole v Děčíně označil služební pes v osobním autě Volkswagen brašnu, ve které bylo nalezeno pouzdro na brýle. V pouzdře místo brýlí bylo papírové psaníčko 0,6 gramů pervitinu. Také tento řidič byl předán do péče policistů v tomto případě v Děčíně.