Nastupující strážník si po složení zkoušek se všemi příplatky může přijít na přibližně 40 tisíc hrubého, a tak je potřeba hledat i jiné formy motivace než jen peníze. Například služební byty, ve kterých by strážníci mohli bydlet po dobu výkonu práce u děčínské městské policie. Přesto se město rozhodlo zvýšit jim výplaty. „Rámcově se jedná o přibližně pět tisíc korun, u každého strážníka je to rozdílná částka. Tedy nejen pro ty nastupující, ale i pro ty stávající, které chceme udržet,“ přinesl novinku Marcel Horák.

Knihovna v Děčíně otevře již v pondělí, voda v Labi klesla na druhý stupeň

Podle děčínského strážníka a náměstka primátora Václava Němečka je velký problém sehnat nové lidi. Pokud už projeví o práci zájem, velmi často narazí u psychotestů, které nezvládnou. Svou roli pak podle Němečka hraje i náročnost práce u městské policie. Některé uniformované složky navíc přijmou i uchazeče bez maturity, bez které se strážník neobejde.

Na bezpečnostní situaci v některých částech města, především v Podmoklech, si lidé opakovaně stěžují. „Já chodím po městě i po večerech. A potvrzuji, že v Děčíně IV se lidé necítí dobře. Před hlavním nádražím a na ulici Prokopa Holého se nám toulají lidé, kteří mají svého imaginárního kamaráda, se kterým na sebe řvou, přitom jsou tam sami. Nebo se tam někdo baví se sloupem. Takových lidí je tu poměrně dost,“ přiblížil situaci v levobřežním centru města Němeček.

Hasiči v Jílové pomáhali vysvobodit dítě z pout. Při hraní si spoutalo nohy

Podobné problémy se sháněním nových lidí do uniformy trápí i republikovou policii, které na Děčínsku chybí přibližně stovka lidí, a profesionální hasiče. I ti nepřetržitě inzerují nábor nových lidí.

Vrátí se psovodi?

Děčínská městská policie plánuje také obnovit jednotku psovodů. Do nedávné minulosti v Děčíně působili psovodi dva, jeden ale šel do důchodu a druhý se rozhodl odejít k ústecké městské policii.

„Do budoucna bychom chtěli, aby každá směna měla jednoho psovoda a jednoho na střídání. To je dohromady pět psovodů, pět psů. Nejsou to malé peníze, ale vyplatilo by se to. Jsme domluveni s vedením města, že pokud by tato situace nastala, není problém náš rozpočet navýšit,“ nabídl výhled do budoucna Horák.

Obnovení psovodů ale brání nedostatek zájemců o tuto náročnou práci. Psa totiž nemají u sebe jen ve službě, ale za přispění města se o něj starají neustále.