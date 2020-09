Prodloužit sezonu a zároveň udržet turisty v regionu déle. To jsou nejbližší cíle, které si před sebe dávají obce ze Šluknovska společně s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a její destinační agenturou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

S letošní turistickou sezonou mohou být v Českém Švýcarsku, ale i v celém Šluknovském výběžku spokojeni. „Šluknovsko a České Švýcarsko jsou regiony svou pestrostí srovnatelné s vyhlášenými horami, jako jsou Krkonoše nebo Šumava. Mají svým návštěvníkům opravdu co nabídnout,“ vysvětlil Jiří Rak z destinační agentury, co do nejsevernějšího českého regionu láká. Oproti minulým letům ale kvůli koronavirové epidemii téměř zmizeli návštěvníci ze zahraničí. Ti tuzemští je ale dokázali nahradit.