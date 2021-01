Přestože do začátku nového školního roku zbývá ještě sedm měsíců, ve Šluknově již chystají zápisy do mateřských škol.

Zápis do mateřských škol. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Ty se uskuteční 4. května od 10 do 17 hodin pro všechny tři školky na jednom místě v budově ve Svojsíkově ulici. Potřebné dokumenty včetně kopie rodného listu a očkovacího průkazu dítěte je možné doručit do školky ve Svojsíkově ulici do speciální schránky, případně je přinést osobně nebo zaslat elektronicky do datové schránky. Potřebné formuláře budou ke stažení na webu školky od konce dubna, možné si je bude také vyzvednout osobně.